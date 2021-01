Sénégal: Réhabilitation du stade Caroline Faye - La mission chinoise à Mbour pour l'Etat des lieux

La réhabilitation du Stade Caroline a été engagée à Mbour avec la visite effectuée par le directeur des infrastructures du ministère des sports, Cheikh Tidiane Sarr accompagnée d'une mission chinoise. La dégradation du seul stade fonctionnel de la commune a privé les quatre clubs professionnels de faire des compétitions à domicile. Ainsi les deux clubs de Ligue 1 Pro notamment le Stade de Mbour et Mbour Petite Côte reçoivent à la Tanière Bruno Metsu de Nguerigne (Commune de Sindia) tandis que Keur Madior et Demba Diop jouent leurs matchs à domicile au Stade Fodé Wade de l'Institut Diambars (Saly-Portudal).

Cheikh Tidiane Sarr, directeur des infrastructures au ministère des Sports accompagné de la mission chinoise pour la réhabilitation des stades régionaux a fait hier, mardi 12 janvier, une visite au Stade Caroline de Mbour très dégradé par une surexploitation et une absence de maintenance. Selon ses propos, beaucoup de compétitions se font sur cette infrastructure et leur présence se justifie par un état des lieux à faire.

D'emblée, dès les premiers constats, l'accent a été mis sur le besoin de reprendre la pelouse, de revoir l'éclairage et de régler la sonorisation. Ainsi, la mission chinoise, déjà à pied d'œuvre, a fait le tour de l'infrastructure dans la journée d'hier. Elle continue le diagnostic pour un bilan exhaustif des points à reprendre et pour déterminer le coût global de la rénovation. Le directeur des infrastructures est revenu sur l'importance de la ville sur le plan sportif et a fait d'importantes révélations quant au séjour de la mission chinoise au Sénégal et sur la rénovation des stades régionaux. A l'en croire, la mission chinoise va rester pour une durée de trois ans. En marge de la réhabilitation du Stade Caroline Faye, la partie chinoise va procéder à la formation de préposés à la maintenance de la pelouse, de l'éclairage et de la gestion de la sonorisation.

Dans un premier temps, un groupe de stagiaires a déjà séjourné en Chine pour une formation de la gestion des stades. Fallou Sylla, maire de Mbour a salué l'effort de l'Etat à travers l'envoi de la mission chinoise qui était attendue depuis quelques temps. Selon ses propos, le ministre des sports Matar Ba a déjà reçu une délégation de Mbour accompagnée du Député Cira Ndiaye et du représentant des clubs de football de la commune, El Hadji Ahmadou Wade.

Le ministre Matar Ba, avait alors fait comprendre l'absence dans un premier temps du stade de Mbour dans le programme étatique de réhabilitation des stades régionaux. Il a également fait comprendre qu'un autre programme va prendre en charge le Stade Caroline et cela est devenu chose faite avec l'arrivée de la mission. Le maire Fallou Sylla a expliqué l'importance du stade dans l'animation et les activités sportives s'y menant et a dit le vote d'une enveloppe de dix millions de francs dans le budget 2021 afin de mieux assister la gestion de l'infrastructure. Interpellé sur la surexploitation et le manque de maintenance du Stade Caroline ayant conduit à sa dégradation, le maire de la commune de Mbour promet que "rien ne sera plus comme avant». «Nous allons veiller sur tout. Les Chinois vont former des préposés à la pelouse, à l'éclairage et à la sonorisation", a-t-il déclaré.