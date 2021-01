Gabon: Koula -Moutou - Blaise Louembé au coeur du repas sans frontière

Le Membre du Comité Permanent du Bureau Politique, Blaise Louembé, a initié le "repas sans frontière" qu'il a offert aux personnes du troisième et économiquement faibles de la commune Koula-Moutou. C'était le week-end écoulé. L'élu du peuple a communié avec eux en partageant avec appétit, les plats présentés à cet effet.

"Les actes qu'il pose témoignent de sa générosité et de l'homme de partage qu'il est" confesse une septuagénaire qui a déjeuné aux cotés de Blaise Louembé. Le Membre du Comité Permanent du Bureau Politique reconnait que la province dont il est originel fait partie de ces coins du Gabon où la pauvreté sévit. "Quel que soit le rapport, une chose est sure, l'Ogooué-Lolo en général, la ville de Koula-Moutou en particulier fait parti du peloton de queue en matière de bien-être. C'est l'endroit où la pauvreté est la plus criarde pour la simple raison qu'il y a quasiment pas de sociétés de grande taille à forte main d'œuvre qui redistribuent des revenues susceptibles, par effet multiplicateur, de créer de la richesse, de réduire la pauvreté et d'augmenter l'espérance de vie" fait savoir cet élu, proche de son peuple.

Il a poursuivi ses propos tout en déclarant que c'est pour compatir à leur extrême précarité qu'il a traversé cent fois sa frontière de privilégié pour aller dans leur milieu, réduire, le temps d'une seconde, les écarts de répartition spatiale du bien-être et partager leur misère. Le temps d'un repas avec et pour chacun ! Le temps de cent repas pour tous.

Le rendez-vous autour d'un repas entre les personnes du troisième âge et économiquement faibles et Blaise Louembé a redonné le sourire aux premiers cités. Une marque de solidarité, de chaleur humaine envers ces personnes diminuées physiquement qui elles, se sont senti aimées, considérées. "Merci/malumbi" est le maitre mot , le dénominateur commun à toutes ces personnes qui ont bénéficié de ce repas sans frontière. Le bonheur pouvait se lire sur leurs visages. "Je suis allé à la rencontre de 100 personnes les plus pauvres de la ville de Koula-Moutou pour partager avec elles un moment de communion. Ces personnes en détresse sociale et surtout alimentaire, n'ont ni parent potentiel ni assistance publique notoire au quotidien" justifie que certains Koulois appellent affectueusement "Ya Blaise ou "le distributeur automatique du bonheur".

Pour les populations de la commune de Koula-Moutou, Le Membre du Comité Permanent du Bureau Politique ,Blaise Louembé reste un homme ouvert, généreux et souvent à l'écoute des autres. Ces personnes du troisième âge avec qui il a communié, lui ont gratifié de leurs bénédictions dominicales.