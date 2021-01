Angola: Le PR investit le nouveau commandant en second de la Police nationale

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a investi ce mercredi, le nouveau second commandant en seconde de la Police nationale (PN), Domingos Ferreira de Andrade, à qui il a souhaité du succès dans l'exercice de ses fonctions.

«Je profite de l'occasion pour vous souhaiter de nombreux succès dans l'exercice de ces nobles et importantes fonctions, que vous assumez dès aujourd'hui. Meilleurs vœux de succès et de bonheur aussi dans votre vie personnelle », a déclaré João Lourenço lors de la cérémonie d'investiture, qui s'est tenue au palais présidentiel de Cidade Alta.

A l'issue de la cérémonie, le nouveau commandant en second, Domingos de Andrade, a exprimé sa volonté d'assister le commandant général de la Police nationale dans la stratégie de lutte contre la criminalité et d'assurer une plus grande sécurité à la population.

Le commissaire en chef Domingos Ferreira de Andrade, jusqu'à sa nomination à ses nouvelles fonctions, était l'inspecteur général de la Police nationale.

Domingos Ferreira de Andrade remplace le commissaire en chef António Maria Sita en tant que commandant en second de la PN.

