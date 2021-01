Cameroun: Pénétrante Est - Un ministre en inspection

Emmanuel Nganou Djoumessi a visité le chantier hier, 12 janvier 2020.

Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, accompagné du gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, a effectué à Douala hier, 12 janvier, une visite sur le chantier de la pénétrante Est. Histoire de toucher du doigt la réalité des travaux de fluidification et de renforcement de l'entrée Est de Douala, confiés par son ministère à la société Razel.

Du pont sur la Dibamba à Tradex Borne 10, le ministre des Travaux publics aura effectué six escales sur près de cinq kilomètres. Entrée stade de Japoma après le pont, entrée principale du même stade, carrefour Yassa, carrefour Ari, Borne 10 et Tradex Boko.

Tout au long de ces étapes, le ministre Nganou Djoumessi s'est entretenu avec les responsables de Razel, qui n'ont eu de cesse de lui présenter le chemin parcouru jusqu'ici, mais aussi les difficultés rencontrées sur le terrain. Propos du responsable des travaux, Franck Castelyn : « Notre action sur le terrain a essentiellement concerné les carrefours pour faire des élargissements qui sont des plateformes qui serviront de manière définitive dans les futurs aménagements de la pénétrante Est. Nous avons fait en urgence ces travaux pour mieux organiser la circulation et éviter les congestions, de même que des renforcements pour remettre dans l'avenir la route à un standing digne ».

Le responsable va ajouter : « Nous allons continuer à travailler sur les élargissements des emprises pour avoir deux voies à droite et à gauche, en plus des deux voies rapides. Cela permet de libérer un peu le trafic et de préparer le futur chantier qui va démarrer dans les prochaines semaines ».

Et sur le terrain, ces divers aménagements sont bien visibles, avec ici et là une chaussée agrandie et élargie, des réseaux déplacés permettant à l'entreprise de mieux se déployer. Ce qui fluidifie véritablement la circulation, notamment les principaux points d'engorgement que sont les carrefours Yassa et Ari, pour le bonheur des usagers, qui attendent impatiemment le lancement du chantier d'aménagement de la pénétrante Est.