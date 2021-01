Cameroun: « The Fisherman's Diary » - L'appel des Oscars

Ce film camerounais multi-primé fait partie des 93 productions présélectionnées par la prestigieuse académie du 7e art basée aux Etats-Unis, dans la catégorie Meilleur film étranger.

Exploit. Evènement. Les mots ne manqueront pas pour saluer la prouesse de l'équipe de « The Fisherman's Diary », présélectionné aux Oscars, la plus prestigieuse cérémonie de récompenses cinématographiques au monde. Alors qu'il continue de rafler les distinctions de par le monde, le « film camerounais le plus primé de l'histoire », produit par Kang Quintus et réalisé par Enah Johnscott, assoit sa réputation. Il fait partie des 93 films retenus pour prétendre à une nomination aux Oscars, dans la catégorie du Meilleur film étranger 2021. « The Fisherman's Diary » est donc le deuxième film camerounais à être présélectionné aux Oscars, 41 ans après « Notre fille », de Daniel Kamwa.

Aussitôt annoncée le 11 janvier dernier par voie de communiqué du secrétaire général de la Cameroon Film Industry, la nouvelle a embrasé la Toile. Acteurs, réalisateurs, scénaristes, producteurs, cinéphiles et même des artistes musiciens à l'instar de Magasco, ont adressé via les réseaux sociaux leurs félicitations à l'équipe de ce long métrage qui promeut la scolarisation de la jeune fille. « Ça fait plaisir de voir le cinéma camerounais porté si haut. Félicitations à toi, Enah Johnscott, et à toute l'équipe », a déclaré l'acteur Axel Abessolo. Pour d'autres, cette présélection à la 93e cérémonie des Oscars sonne comme un regain d'espoir pour le cinéma local. « Si vous avez déjà douté de l'existence d'une industrie cinématographique au Cameroun, que cela vous rappelle que Rome ne s'est pas construite en un jour, que nous travaillons et nous y arriverons ! Aujourd'hui, le Cameroun est présélectionné aux Oscars ! Et un film dont nous pouvons être fiers en tant que nation nous représente », relève l'actrice et productrice, Stéphanie Tum.

En attendant la shortlist des nominés le 9 février prochain, le cinéma camerounais « peut fièrement se bomber le torse devant l'engouement qu'il suscite auprès des cinéphiles », comme l'indique le site jewanda.com. Le scrutin pour les nominations se tiendra du 5 au 10 mars prochain. Après l'annonce des nominations, les élus se réuniront pour le déjeuner annuel des nominés aux Oscars, le 15 avril, d'après le site vogue.fr. La cérémonie des récompenses quant à elle se tiendra le 25 avril 2021 au Dolby Theatre de Hollywood, salle de spectacle du complexe Hollywood and Highland Center.