Afrique: Préparation Chan 2021 - La RDC et la Tanzanie font jeu égal en amical à Dar Es Salam

Il n'y a pas eu de vainqueur à Dar Es Salam, entre la Tanzanie et la RDC en match amical de préparation pour le Championnat d'Afrique des nations (Chan). Les Léopards affûtent leurs armes pour ce tournoi prévu en janvier et février au Cameroun.

Les Léopards locaux de la République démocratique du Congo (RDC) ont fait jeu égal d'un but partout avec Taifa Stars de la Tanzanie, le mardi 12 janvier à Dar Es Salam, en match amical international de préparation avant leur participation à la 6e édition du Chan, Cameroun 2020. Le buteur de V.Club, Fiston Mayele Kalala, a ouvert la marque pour les poulains du sélectionneur Florent Ibenge à la 19e minute. Et la Tanzanie a égalisé à la 52e minute par Ayubu Ruben.

Pour ce match de réglage avant de la compétition prévue du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun, Florent Ibenge a titularisé le gardien de but Matampi Vumi Ley, les défenseurs Issama Mpeko, Luzolo Sita, Inonga Baka et Idumba Fasika. Au milieu de terrain, il y a eu Masasi Amédé, Kinzumbi Philippe et Mika Michée, et en attaque Fiston Mayele Kalala, Karim Kimvuidi, et Lilepo Makabi. Il a opéré plusieurs changements en deuxième période. Issama, Luzolo, Inonga, Idumba, Masasi, Mika et Kimvuidi ont donc cédé leurs places à Djuma Shabani, Boka, Atibu, Wango Mbabu, Merveille Kikasa et Ingoli. Lilepo, Mayele et Kinzumbi ont été remplacés pour leur part respectivement par Mercey Ngimbi, Joël Beya et William Likuta.

« Nous avons fait un match nul avec beaucoup d'enseignements parce que nous n'aurons pas énormément de temps pour créer une cohésion. Il fallait mettre les joueurs dans les conditions de la compétition et nous avons beaucoup appris. Nous avons voulu donner du temps de jeu à plusieurs joueurs parce que nous n'aurons pas le temps de les voir évoluer ensemble », a confié Florent Ibenge à la presse à la fin de la partie. Notons que la RDC fait partie du groupe B, en compagnie du Congo Brazzaville, de la Libye et du Niger. Les Léopards locaux débutent la compétition le dimanche 17 janvier aux Diables rouges du Congo Brazzaville qui les avaient privés de la phase finale de la cinquième édition du Chan en 2018 au Maroc.

Rappelons que la RDC a remporté en 2009 en Côte d'Ivoire et en 2016 au Rwanda la première et la quatrième éditions de ce tournoi de la Confédération africaine de football réservé aux sélections nationales d'Afrique composées des joueurs évoluant dans leurs championnats locaux respectifs.