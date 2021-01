Nigeria: Le prochain webinaire présentera le programme de citoyenneté par investissement de la Dominique et ses avantages en matière de patrimoine, de sécurité et de voyage pour les Nigérians

communiqué de presse

Londres — Alors que l'économie du Nigeria connaît la plus forte croissance du continent, de plus en plus de Nigérians sont confrontés à la nécessité de voyager hors du pays, particulièrement dans le cadre des affaires.

Cependant, compte tenu des grands pôles commerciaux en Europe et en Asie et des longs délais en vigueur pour l'obtention de visa, l'intérêt des Nigérians fortunés pour une deuxième citoyenneté s'intensifie. Selon CS Global Partners, une société de conseil juridique et de marketing basée à Londres, le Commonwealth de la Dominique est considéré comme la meilleure destination d'investissement pour assurer un avenir prospère aux investisseurs et à leurs familles.

Depuis 1993, la Dominique invite les particuliers fortunés et leurs familles à devenir citoyens après avoir investi dans un fonds gouvernemental ou dans des biens immobiliers préapprouvés. Afin d'en apprendre plus sur cette initiative, CS Global Partners s'est associé au site d'information The Guardian pour organiser le webinaire « Citoyenneté de la Dominique par investissement : redéfinir le patrimoine, la sécurité et le voyage pour les Nigérians » visant à présenter les dimensions de l'assurance de citoyenneté.

« Détenir un deuxième passeport dans les Caraïbes grâce aux programmes de citoyenneté par investissement peut être une excellente alternative à la citoyenneté européenne, car ils offrent les mêmes avantages, voire davantage parfois, tout en exigeant des investissements nettement moins élevés » a déclaré Micha Emmett, PDG de CS Global Partners et avocate doublement qualifie possédant 12 ans d'expérience dans l'industrie de l'immigration par investissement.

Ces dernières années, l'île de la Dominique a été reconnue à l'échelle internationale pour les efforts qu'elle a déployés afin de promouvoir l'écotourisme. L'île abrite plusieurs stations balnéaires durables détenues par des hôteliers réputés comme Kempinski, Hilton et Marriott tout en soutenant des boutiques uniques telles que Secret Bay et Jungle Bay qui priorisent l'environnement naturel.

Le programme de citoyenneté par investissement (CBI) de la Dominique est considéré comme le meilleur au monde selon l'indice CBI. L'étude fournit un classement complet de tous les programmes CBI légiférés par le gouvernement et la Dominique y figure en tête pour la quatrième année consécutive. Le rapport, réalisé par des experts du magazine PWM du Financial Times, indique que l'efficacité, l'abordabilité et l'attention portée aux contrôles préalables du programme de l'île sont quelques-unes des raisons de sa position dans le classement.

Les conférenciers du webinaire seront Mme Emmett, le premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, et le responsable du service de la citoyenneté par investissement de la Dominique, l'Ambassadeur Emmanuel Nanthan. Pour vous inscrire au webinaire qui aura lieu le 15 janvier à 14 h (heure d'Afrique occidentale), cliquez ici.

Contact :pr@csglobalpartners.comwww.csglobalpartners.com