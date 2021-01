Angola: Le pays et l'Inde renforcent leur coopération dans le domaine des hydrocarbures

Luanda — L'Angola et l'Inde ont l'intention de renforcer la coopération dans le domaine des hydrocarbures, afin de contribuer à un environnement d'affaires stable entre les deux pays.

Dans ce contexte, le ministre angolais des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a tenu une réunion avec l'ambassadrice indienne en Angola, Phatibha Parkhar, afin d'aborder les questions liées aux affaires du secteur.

Au cours de la réunion, Parkhar a promis de transmettre à son gouvernement et aux hommes d'affaires indiens les opportunités d'affaires en Angola.

La coopération entre l'Angola et l'Inde dans le domaine des hydrocarbures et des ressources minérales a dominé l'entretien entre le ministre Diamantino Azevedo et l'ambassadrice Phatibha Parkhar.

L'Inde est une destination pour une partie du pétrole et des diamants angolais. Certains hommes d'affaires indiens opérant déjà en Angola dans divers domaines de l'économie. Le secteur de la taille au diamant en fait partie.

