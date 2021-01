Afrique: Vaccin anti-Covid - En plus de Covax, le Sénégal discute avec la Chine

En plus du programme international Covax, le Sénégal est en discussion avec la Chine pour l'acquisition de doses de vaccin contre la Covid-19. Une stratégie nationale de vaccination devait être remise ce mercredi au président Macky Sall.

« Dans un premier temps nous attendons les vaccins de l'initiative Covax mais nous sommes aussi en discussion avec la partie chinoise pour acquérir des vaccins Sinopharm », informe Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

Covax est un dispositif mis en place par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l'Alliance pour les vaccins (Gavi) pour distribuer des vaccins anti-Covid aux pays défavorisés. L'objectif de l'OMS est de fournir suffisamment de doses pour vacciner jusqu'à 20% de la population des pays participants avant la fin de l'année. D'ailleurs, le Sénégal vise initialement à vacciner 20% de sa population. Ce sont les personnels de santé et d'action sociale, les personnes présentant des comorbidités et celles d'un certain âge. Mais l'objectif est « d'être plus ambitieux dans le temps » et « de faire en sorte que le vaccin soit véritablement disponible au Sénégal », a-t-il poursuivi. L'OMS espère envoyer les premiers vaccins fin janvier ou en février.

« Le nombre de 200.000 doses est avancé, c'est en tout cas la base de travail », poursuit M. Diouf Sarr. L'idée est de « très prochainement acquérir ces doses pour commencer la vaccination », ajoute-t-il. Le ministre n'évoque pas d'échéance mais lors de son discours à la Nation, le président Sall avait évoqué le premier trimestre de 2021.