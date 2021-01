Cote d'Ivoire: Législatives 2021/Bin-Houyé et Goulaleu - Mme Kayo Slaha Clarisse Mahi, une candidature féminine qui promet

Mme Kayo Slaha Clarisse épouse Mahi, membre du directoire du Rassemblement des houhpouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) est candidate aux législatives 2021, dans la circonscription de Bin-Houyé et de Goulaleu commune et sous-préfecture.

Porte-parole adjoint du parti présidentiel, elle est la seule candidate du Rhdp dans cette circonscription.

Juriste de formation, c'est une dame à la tête pleine et bien faite qui suscite l'admiration.

Mieux, pendant la législature de 2011-2012, ses interventions objectives à l'hémicycle n'ont laissé́ personne indifférent. Elle n'est donc pas une parachutée, voire une inconnue sans aucune base électorale. Dans la circonscription de Bin-Houyé et de Goulaleu commune et sous-préfecture, elle a une assise solide restée intacte qui lui est loyale.

Présidente de la Commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l'Environnement (Crste) de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, de 2011 à 2016, elle a entrepris d'organiser la population ; surtout les femmes et les jeunes de sa circonscription en associations de développement afin de leur permettre de bénéficier des retombées des actions de la politique économique et sociale du président de la République, Alassane Ouattara et de son épouse.

Son objectif : faire en sorte que les 48 villages de la circonscription aient chacun son association de développement légalement constituée.

Ce projet qu'elle a initié́ après la crise militaro-politique qui a sérieusement affecté et divisé les populations de l'ouest, particulièrement celles de Bin-Houyé et de Goulaleu, a servi de pont entre les filles et fils de la circonscription.

Malgré ces efforts, sa candidature est combattue par son président de parti d'alors qui lui a retiré son parrainage à la dernière minute pour une question de leadership.

Affaiblie, seule contre tous, elle va tomber les armes à la main, en candidate indépendante. Cependant elle gardera le contact avec les populations à travers des actions sociales. Ainsi, dans le cadre de lutte contre la pandémie à Covid-19, à son initiative, les populations des sous-préfectures de Bin-Houyé et de Goulaleu ont bénéficié du soutien des cadres.

Sa proximité avec les populations, son sens élevé de rassemblement de ses parents sont un atout dont elle seule détient le secret.

Le choix de la candidature de Mme Kayo Slaha Clarisse épse Mahi aux législatives de 2021, par le Rhdp ne sera que justice faite à la promotion de la femme en général, et à une dame en particulier, qui œuvre pour l'union, la réconciliation, et la paix entre les filles et fils de sa circonscription.

Une correspondance particulière SK