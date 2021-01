Cote d'Ivoire: Législatives 2021 à Sakassou / Steve Michaël N'Guessan, délégué associé Rhdp menace - "Si la candidature de yves toto n'est pas retenue, il n'y aura pas de vote"

Le lundi 11 janvier 2021, la gare routière de Sakassou a servi de cadre à un rassemblement à plusieurs délégués et militants-Rhdp du département de Sakassou pour apporter leur soutien à Yves Toto Kouadio, candidat à la candidature au parti aux élections législatives pour le département.

Cette rencontre fait suite à une information faisant état du refus du choix de la base porté sur Yves Toto Kouadio comme candidat Rhdp à Sakassou. "Nous ne comprenons pas la décision de certains responsables du Rhdp à Abidjan, de vouloir nous imposer un candidat. Nous avons déjà choisi notre candidat en la personne de Yves Toto Kouadio. C'est lui notre candidat et nous disons non au choix que l'on veut nous imposer", a interpellé Siaka Coulibaly, coordonnateur régional des associations et mouvements Rhdp de Sakassou.

Au cours de cette rencontre, d'autres responsables locaux du Rhdp ont fait savoir qu'au risque de mettre en péril l'union au sein du parti dans le département de Sakassou, la direction doit trouver les solutions idoines afin d'harmoniser les positions et créer l'union, l'entente et la cohésion sociale.

C'est pourquoi, ils ont à l'unanimité condamné une décision de la direction du Rhdp de "mettre au placard" le candidat choisi par la base à Sakassou. "Nous ne voulons plus les gens parachutés depuis Abidjan. Si on ne prend pas celui que nous avons choisi comme le candidat à Sakassou, c'est-à-dire Yves Toto pour le compte du Rhdp, on va enterrer le Rhdp ici à Sakassou.

C'est lui le choix de la base. Si sa candidature n'est pas retenue, il n'y aura pas de vote à Sakassou", a menacé Steve Michaël N'Guessan Kouassi, délégué associé Rhdp. Présent à cette rencontre, Docteur Konan Yoboué, délégué départemental Rhdp de Sakassou a appelé les militants au calme.

Aussi, il leur a demandé de faire confiance au coordonnateur régional, le ministre Sidi Tiémoko Touré et à la direction du parti qui prendront en compte leur proposition . " Nous voulons la victoire du Rhdp à Sakassou. Pour cette victoire, restons mobilisés, soudés et respectueux de la discipline du parti", a rassuré Docteur Konan Yoboué en présence d'Yves Toto, conseiller auprès de la reine Akoua Boni 2, chargé de la Jeunesse. "À notre rencontre de conciliation le 31 décembre 2020, 11 candidats sur 16 se sont désistés en ma faveur. Ensuite 48 délégués sur 70 se sont également prononcés en notre faveur. J'ai donc la base avec moi", a dit Yves Toto.

