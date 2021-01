Sénégal: VITE DIT ! Marions-les !

C'est une histoire de bonheur et de malheur. De vie et de mort. De joies et de peines. Une histoire comme on en vit partout. Stoïquement. Silencieusement. On se marie pour le meilleur et le pire.

Pourtant, coincé par cette vie peu avare en bonheur et en honneur, on en vient à oublier que le meilleur et le pire ne dépendent guère de nous.

L'histoire de N. A. Mbow racontée par un quotidien de la place nous ramène à cette banale réalité. Pour avoir perdu à quatre reprises un époux, chaque fois au terme d'une grossesse, la voilà pointé E du doigt.

Les hommes louent sa beauté mais lui disent à haute voix qu'ils n'oseront jamais l'épouser de peur d'être victime de son « rab », une sorte de mari invisible qui prend un malin plaisir à trucider ses rivaux.

L'Afrique est le berceau de l'humanité, des légendes et des tabous. Avant de se marier, hommes et femmes sacrifient au rituel du « guissaané », histoire de s'assurer que le conjoint ne porte pas la poisse, que ses « rawaan » s'entendent bien avec les nôtres, etc.

Une femme qui perd rapidement son mari a un époux caché, un conjoint invisible qu'elle-même n'a jamais vu. Même pas en rêve. Déjà que c'est très difficile de partager sa vie, de gérer les humeurs de son (sa) conjoint(e) et toutes les promesses prénuptiales, s'il faut se résoudre maintenant à gérer des rivaux invisibles même au microscope, la vie à deux risque de se conjuguer au passé. Le plus simple n'est-il pas de marier ces êtres invisibles entre eux ?