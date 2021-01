Afrique: CRTV - Au cœur du CHAN

Au-delà de la production du signal de la compétition, la Cameroon Radio Television a également mis sur pied un dispositif organisationnel de circonstance.

La Cameroon Radio Television (CRTV) est de nouveau au pied du mur avec l'organisation par le Cameroun de la 6ème édition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN). Conscient de cet autre challenge après celui relevé en 2016 lors de la Coupe d'Afrique des nations féminine, le top management a mis sur pied un dispositif organisationnel de circonstance. Ainsi, de source digne de foi, des équipes seront mobilisées dans les quatre poules. Chacune étant composée principalement de cameramen, de technico-artistiques, de monteurs, des réalisateurs, des commentateurs et des journalistes.

Sur le terrain, une équipe mixte est mobilisée dans chaque groupe. Equipe mixte parce que la Crtv a grandi. Désormais, à côté de la Crtv mère, il faut aussi composer avec Crtv News, Crtv Sport et Crtv Web. Sans oublier le poste national. Au menu, des reportages dans les journaux sur les différentes plateformes, des plateaux spéciaux et évidemment la retransmission des matches. La Crtv mère diffusera les matches du Cameroun et quelques matches du second tour éventuellement. Toutefois, tous les matches du CHAN seront retransmis sur Crtv Sport. Parmi les programmes spéciaux de la dernière-née des chaînes spécialisées, on trouve notamment « CHAN Matin », « CHAN Express », « CHAN Show » et « Tour de CHAN » dont la durée oscille entre 26 et 52 minutes.

Avant que la machine organisationnelle de la CRTV ne s'ébranle, elle a organisé une session de formation de ses reporters à Yaoundé. C'était sous l'encadrement des journalistes sportifs Philippe Doucet et de Martin Camus Mimb. Toutes les connaissances acquises pendant cette session de formation seront dont bénéfiques au personnel qui sera déployé dans les prochaines heures sur les différents sites. Avec pour objectif, de rendre compte le mieux possible toute l'actualité relative à cette compétition.