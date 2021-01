Cameroun: Premier rugissement attendu

En trois participations, les Lions indomptables amateurs sont toujours en quête d'un premier sacre continental.

L'étape des quarts de finale. Un plafond de verre que les griffes des Lions indomptables A' veulent briser au sixième Championnat d'Afrique des nations. Une édition que le Cameroun va lancer ce samedi face au Zimbabwe. Des Lions locaux qui, pour l'occasion, vont inaugurer les nouveaux kits conçus par l'équipementier des équipes nationales du Cameroun de football. Qualifié, d'office en qualité de pays organisateur, l'équipe a eu une préparation qui a été tout sauf un fleuve tranquille.

La première partie de la préparation a été conduite par Yves Clément Arroga avant le renvoi de la compétition suite à l'irruption du Covid-19. Des victoires par césarienne en amical et des pannes offensives prolongées vont conduire au changement du patron de l'encadrement technique. C'est ainsi qu'en octobre dernier, Martin Ndtoungou Mpile prend les rênes de l'équipe dont il assurait le suivi depuis quelques mois au sein d'un collège de superviseurs. Le championnat à l'arrêt depuis mars 2020, le sélectionneur national s'est basé sur les tournois et les matchs amicaux disputés pour constituer sa liste.

Une liste finale qui est une mixture de jeunesse avec quelques zestes d'expérience. Parmi les 23, on retrouve quelques éléments qui ont du vécu sur le plan international et en quête d'une nouvelle exposition pour un dernier frisson pour la route. C'est le cas du champion d'Afrique 2017 Jacques Zoua ou encore Yannick Ndjeng, dans une moindre mesure. Deux joueurs évoluant à As Futuro, surprenant club de 4e division qui aligne trois joueurs parmi les joueurs sélectionnés. C'est un joueur de moins qu'Apejes de Mfou et sa jeunesse triomphante symbolisée par la présence de Gabriel Fils Penda, capitaine des Lions U20. Coton sport de Garoua, le seul club camerounais engagé sur la scène continentale interclubs, est le plus représenté avec cinq joueurs.

Récemment, les Lions A' ont été peu rassurants durant le récent tournoi pré-Chan. Ils ont enregistré un nul 1-1 face à l'Ouganda et deux défaites consécutives devant le Niger (1-2) et la Zambie (0-2). Auparavant, le Cameroun a une double confrontation face à Djibouti soldée par une victoire 2-1 et un nul 1-1. Conscient de la torpeur de ces résultats, le groupe est plus résolument focalisé sur les prochains matchs du groupe A. Déjà établis dans leur quartier général sis à l'Hôtel Mont Febe, le discours se veut unanime : la préparation ayant livré sa réalité, place désormais aux choses sérieuses.