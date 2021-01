Cameroun: Chan 2020 - Des journalistes chaussent les crampons

Un tournoi de football inter médias organisé par des spécialistes du sport démarre ce 14 janvier à Douala.

Les hommes et femmes de médias du Cameroun et de l'Afrique auront leur Championnat d'Afrique des nations de football à eux. Ils vont troquer, le temps d'un tournoi, leurs micros, caméras et stylos pour des godasses... C'est une initiative de l'Association des journalistes sportifs du Cameroun (Ajsc).

L'annonce a été faite le 13 janvier 2021 lors d'une conférence de presse à Douala. Le coup d'envoi de cette compétition qui compte huit équipes est donné ce 14 janvier et la première rencontre oppose dès 12h la Crtv Littoral à Canal 2 international. Outre les journalistes locaux, les partenaires et la Caf seront également représentés.

« Ce tournoi a pour but de créer une certaine osmose entre journalistes camerounais et nos confrères d'autres pays. Nous avons choisi de faire vivre le Chan autrement à ceux-là qui viennent découvrir le Cameroun. Les matches vont se jouer pendant les périodes creuses. Ceci permettra aux uns et aux autres de ne pas s'ennuyer pendant ces périodes », a expliqué Léandre Nzié, président du comité d'organisation.