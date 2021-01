Madagascar: Insertion professionnelle - Partenariat entre le MEF et des établissements supérieurs

Le MEF s'associe avec les établissements supérieurs pour renforcer la capacité des jeunes à l'emploi (MEFUNIVERSITE)

Le partenariat public-privé est aussi un moyen de parvenir à l'insertion des jeunes malgaches dans le milieu professionnel.

Le ministère de l'Économie et des Finances soutient l'insertion des jeunes à l'emploi. Ce département clé de l'économie vient de signer des conventions cadres de partenariat de stage avec sept établissements supérieurs publics et privés.

Conforme

Il s'agit, en l'occurrence, de l'Université de Fianarantsoa, l'Université de Toliara, l'Université de Toamasina, l'Université d'Antsiranana, le CNTMAD, l'ISCAM et l'IEP Madagascar. La cérémonie marquant cette coopération s'est tenue le 12 janvier 2021 dans les locaux du ministère de l'Économie et des Finances. Un partenariat qui arrive à point, en ce moment où les jeunes ont plus que jamais besoin d'intégrer rapidement le monde du travail. Grâce à cette convention, en effet, des étudiants de ces instituts supérieurs pourront effectuer des stages de formation au sein du ministère de l'Économie et des Finances. Une manière pour le MEF de contribuer à l'amélioration de la qualité de formation des étudiants et au renforcement de leurs compétences. Ce partenariat est par ailleurs conforme aux objectifs du ministère également : une réalisation de la vision de l'émergence de Madagascar de doter le pays de jeunes techniciens compétents.

Mutuellement avantageuse

Les conventions signées marquent le début d'une collaboration pérenne entre les deux parties. Elles leur permettront de conjuguer leurs efforts dans l'éradication de l'usage des faux diplômes grâce à la mise en place de procédures d'authentification. Des programmes de recherche collaboratifs seront également élaborés, dans le but de contribuer à l'amélioration des activités et des services du ministère. Il s'agit d'une convention mutuellement avantageuse dans la mesure où elle prévoit également la mise en place d'un cadre de formations destinées aux agents du ministère en partenariat avec ces établissements de formation.

La Secrétaire Générale du ministère de l'Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, a déclaré lors de la cérémonie de signature de cette convention que ce partenariat public-privé est un excellent outil de développement qui vise à renforcer les compétences des jeunes. On rappelle que la même convention de partenariat de stage a été signée avec l'Université Catholique de Madagascar (UCM), l'Institut National des Sciences Comptables et de l'Administration d'Entreprises (INSCAE), l'Université ACEEM, Sekoly Ambony momba ny Ita sy ny Serasera / École Supérieure de l'Information et de la Communication (SAMIS-ESIC), l'École Supérieure Sacré Cœur Antanimena (ESSCA), l'IT University et le CNAM.