Madagascar: Football - Les stars de la CNaPS Sport à l'accueil

Les deux gardiens de but de la CNaPS Sport, Jolce et Leda vous réservent le plus beau sourire à l'accueil au siège à Ampefiloha.

C'est désormais acquis, plusieurs joueurs, incluant des jeunes de la CNaPS Sport, ont choisi de quitter le football de l'élite pour se consacrer à leur gagne-pain en restant des employés de cette société. Coïncidence ou coup de pub de la CNaPS, l'écrasante majorité de ces internationaux sont placés à l'accueil. Avec pratiquement la même vocation de gardiens de but, ils assurent aujourd'hui l'accueil de la clientèle au siège à Ampefiloha.

C'est le cas notamment de deux portiers, Leda et Jolce. Mais c'est aussi le cas de l'autre gardien de but, Ando, qui se trouve à l'accueil de la porte principale. Mais en parvenant à monter les quelques marches de l'escalier, vous serez accueillis sur votre gauche par Lalaina, l'attaquant des Barea CHAN.

Le tout avec le sourire comme on leur a appris dans de telles circonstances. Et s'ils vivent bien de leur nouveau job, le football reste le grand perdant car ils sont encore opérationnels. Et c'est quelque peu dommage.