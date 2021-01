Madagascar: Orange Digital Center - Pour l'employabilité, l'entreprenariat et l'innovation

Un accord de partenariat a été signé par Orange Solidarité Madagascar et la GIZ pour renforcer l'employabilité des jeunes, l'entrepreneuriat et promouvoir l'innovation à Madagascar.

Développer les compétences numériques de plus de 20.000 jeunes et créer 8.000 emplois. Tels sont les principaux objectifs du partenariat entre Orange et la Coopération allemande (GIZ). Un programme a été signé entre les deux parties, prévoyant un financement de 30 millions d'euros pour promouvoir l'employabilité des jeunes, l'entrepreneuriat et l'innovation numérique sur 14 pays de la région Afrique et Moyen-Orient.

Dans le cadre de cet accord global et pour sa mise en œuvre à Madagascar, Orange Solidarité Madagascar a signé un accord de partenariat avec la GIZ Madagascar pour déployer un Orange Digital Center et renforcer ses activités. Selon les deux parties, l'objectif est de faire du numérique, une chance pour tous. « La GIZ et la Fondation Orange, qui partagent une vision de développement dans le cadre des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, œuvrent pour l'amélioration du cadre socio-économique et soutiennent les objectifs du gouvernement de Madagascar de faire du numérique un puissant levier de développement », a communiqué Orange Madagascar.

Apprentissage. Selon les explications, Orange Digital Center (ODC) est un écosystème qui réunit, en un seul lieu, un ensemble de programmes allant de la formation des jeunes au numérique jusqu'à l'accélération de start-up innovantes en passant par l'accompagnement des porteurs de projets et l'investissement dans ces derniers. Concrètement, le centre comprend une école du code, un FabLab Solidaire de la Fondation Orange, un accélérateur de start-up « Orange Fab ».

D'après ses promoteurs, ODC vise à créer des synergies entre tous ces quatre programmes. Basé dans la capitale de chacun des pays, il a pour ambition d'être présent également dans les régions, à travers des ODC Clubs qui seront déployés au sein d'universités partenaires. Déjà lancé en Tunisie et au Sénégal, l'écosystème ODC sera inauguré très prochainement à Madagascar. Il sera également déployé dans plusieurs autres pays.