Mali: Facilité élargie de crédit - Un accord préliminaire atteint entre le FMI et les autorités maliennes

Une équipe du Fonds monétaire international (Fmi), dirigée par Aliona Cebotari, a tenu des discussions virtuelles avec les Autorités maliennes du 8 au 21 décembre 2020 à propos des deuxième et troisième revus de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit (Fec).

Selon le document, un accord préliminaire a été atteint entre les services du Fmi et les autorités maliennes en ce qui concerne les politiques devant être menées pour que les deuxième et troisième revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit puissent être conclues. « En 2020, l'économie malienne a été négativement impactée par la Covid-19 et la crise sociopolitique, alors que les conditions de sécurité et la situation humanitaire sont déjà difficiles », renseigne le Fmi.

L'institution explique que les politiques arrêtées dans la revue visent essentiellement à préparer le terrain en vue d'un rééquilibrage budgétaire de qualité qui préserve les dépenses sociales, de santé et d'infrastructure, à mettre en place des réformes structurelles pour atténuer les pressions sur les dépenses, accroître les recettes fiscales et améliorer la gestion des finances publiques, et à instaurer des réformes destinées à renforcer la gouvernance en faveur d'une croissance plus équitable.

« La mission du Fmi et les Autorités maliennes ont eu des discussions fructueuses et ont conclu un accord préliminaire concernant les politiques et les réformes devant être mises en œuvre pour que les deuxième et troisième revue de l'accord au titre de la Fec puissent être conclues. Cet accord est sous réserve d'approbation par la Direction du Fmi et du Conseil d'administration.

L'examen du dossier par le Conseil d'administration est prévu pendant la deuxième quinzaine de février 2021. Dès que les revues combinées seront approuvées, 40 millions de DTS (environ 58 millions de dollars) seront mis à la disposition du Mali », a déclaré Mme Cebotari à l'issue des discussions.