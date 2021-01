Sénégal: L'entraîneur du Jaraaf ne tarit pas d'éloges sur Alioune Badara Baldé de Diambars

Dakar — Malick Daff, l'entraîneur du Jaraaf de Dakar, ne tarit pas d'éloges sur l'actuel meilleur joueur de la Ligue 1 sénégalaise, Alioune Badara Baldé, auteur de trois buts en deux rencontres de championnat.

"Je connais bien le footballeur pour avoir été entraîneur à Diambars et l'avoir dirigé chez les U17", a dit Daff dans un entretien avec l'APS.

Pour le technicien, "c'est loin d'être un hasard de le voir faire partie des attaquants qui comptent dans notre Ligue 1 sénégalaise".

"Ne vous fiez surtout pas à sa carrure, il est frêle mais c'est un très bon attaquant qui sait frapper au moment opportun", a-t-il indiqué.

"Quand on le voit pour la première fois avec son petit gabarit, on a tendance à le sous-estimer mais on risque de le regretter", a

indiqué le technicien, qui loue l'adresse devant le but du jeune attaquant.

"Baldé rate rarement la cible et il est très patient comme footballeur", a souligné Malick Daff, ancien attaquant international qui, en plus du Sénégal, a joué au Maroc et en Belgique.

Il se dit convaincu que si le jeune attaquant de Diambars continue sur la même lancée, il va incarner le futur des sélections nationales.

"Et je vous le dis en toute sincérité, c'est un futur grand", a insisté Malick Daff.

Le match Diambars-Jaraaf, prévu samedi au stade Fodé Wade de Saly-Portudal, sera la rencontre phare de la 3-ème journée de Ligue 1.