Sénégal: Sécurisation foncière et gestion adéquate des emprises résiduelles du projet TER - ADD et l'APIX sous pression

S'agissant de la sécurisation foncière et à la gestion adéquate des emprises résiduelles du Projet de Train Express Régional (Ter), ainsi qu'au recasement systématique des ménages impactés et recensés, le chef de l'Etat a ordonné le ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo et le Dg de l'Apix à veiller à l'application des dispositions y afférentes.

Cela va de soi pour la nouvelle doctrine d'urbanisme, d'habitat et de construction, à laquelle le président Sall invite le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène Publique à engager la mise en œuvre d'une nouvelle politique relative aux modes d'occupation des sols, d'habitat et de construction en privilégiant les constructions en hauteur, à soumettre, toutefois, à un encadrement réglementaire adéquat.

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président Macky Sall a demandé au ministre de l'Eau et de l'Assainissement d'enga ger toutes les diligences nécessaires à l'intensification de la mise en œuvre du programme national de branchements sociaux. Ledit programme, d'équité sociale et territoriale, doit être étendu à plusieurs localités, afin d'améliorer l'accès des populations urbaines et périurbaines à l'eau potable.

Enfin, il a invité le ministre de l'Eau et de l'Assainissement à accélérer les travaux de raccordements à réaliser dans le cadre de l'assainissement des dix (10) villes dont Touba et Tivaouane, non sans rappeler l'urgence qu'il attache à la réalisation du futur siège du Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur.