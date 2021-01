Maroc: Un pays leader dans le domaine des énergies renouvelables (responsable indien)

New Delhi — Le Maroc est un pays leader dans le domaine des énergies renouvelables, a indiqué le Secrétaire général adjoint en charge du monde arabe au ministère indien des Affaires étrangères, Sanjay Bhattacharyya, appelant à une plus grande coopération avec le Royaume.

S'exprimant à l'occasion de la 3è session de la réunion des hauts responsables du Forum de coopération arabo-indienne, le responsable indien a dans ce sens appelé à la tenue au Maroc d'une conférence sur la coopération arabo-indienne dans le secteur des énergies.

M. Bhattacharyya a par ailleurs fait part de la volonté de son pays de coopérer avec les pays arabes dans divers domaines d'intérêt commun, notamment la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Coprésidée par l'Inde et l'Egypte, cette réunion tenue récemment en mode virtuel a souligné l'importance de renforcer la coopération et les mécanismes de coordination entre l'Inde et le monde arabe, à même de servir les intérêts communs et renforcer la paix et la sécurité régionales et internationales.

Par ailleurs, l'ambassadeur du Maroc en Inde, M. Mohamed Maliki, a indiqué que les relations arabo-indiennes font preuve d'un niveau élevé de maturité et puisent leur force dans le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays ainsi que dans la coopération assidue en matière de sécurité et de maintien de la paix et de la stabilité.

Le diplomate marocain a également noté que le Forum de coopération arabo-indienne constitue une plate-forme importante pour renforcer le choix stratégique du Maroc, conformément à la vision sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à consolider la solidarité et insuffler le dynamisme nécessaire dans les relations Sud-Sud en ce sens que le Royaume se trouve en tête des pays défendant les causes justes des peuples des pays du sud et soutenant leurs intérêts vitaux.

A cet égard, M. Maliki a assuré que le Royaume continue d'être actif dans la défense de la cause du peuple palestinien et la solution à deux États en vue d'assurer la paix pour les deux peuples.

Le diplomate a également mis en exergue le dynamisme sans précèdent que connaissent les relations maroco-indiennes depuis la visite historique du Souverain en Inde en octobre 2015.

Cette édition marquée par la participation de hauts responsables des pays arabes, de l'Inde et du Secrétariat général de la Ligue des États arabes a été l'occasion de souligner l'importance de trouver des solutions aux problèmes au Moyen-Orient conformément aux résolutions de légitimité internationale et aux accords y afférents, en particulier la question palestinienne et les crises en Syrie, en Libye et au Yémen.

Plusieurs sujets ont également été débattus lors de cette session des sujets de la lutte contre le terrorisme, la protection de l'environnement, les énergies renouvelables, la sécurité maritime, le développement des ressources humaines et la promotion du tourisme, entre autres.

Les participants à cette session se sont par ailleurs félicités de la déclaration d'Al-Ula adoptée lors du 41è sommet du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) en Arabie Saoudite et qui insiste sur la préservation de la cohésion et l'unité de ce groupement régional et le retour à l'action commune.