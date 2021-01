Angola: La dépouille mortelle de Ludy Kissasunda déjà à Luanda

Luanda — La dépouille mortelle du nationaliste angolais Ludy Kissasunda, décédé la semaine dernière au Portugal, est arrivée jeudi à Luanda.

Les restes mortels de Ludy Kissasunda ont été accueillis avec les honneurs militaires au terminal militaire de l'aéroport international 4 de Fevereiro, avant de se rendre à sa résidence.

Le leader et militant historique du MPLA a rendu l'âme le 6 janvier, à Setúbal, au Portugal, victime d'une maladie, à l'âge de 89 ans.

Ludy kissassunda a été membre du Comité central et du Bureau politique, élu à la Conférence interrégionale de Lundoje, en septembre 1974, organe dans lequel il a exercé ses fonctions jusqu'au 1er Congrès du MPLA en décembre 1977.

Né à Kinzau, N'zento, dans la province de Zaire, l'illustre disparu a occupé divers postes notamment ceux de directeur de renseignement et de la sécurité d'Angola (1975-1979) et de gouverneur des provinces de Malanje et de Zaire.

