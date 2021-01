Angola: Le Président angolais reçoit un message de son homologue algérien

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a reçu ce jeudi un message de son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, relatif au renforcement de la coopération bilatérale.

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a remis cette missive au cours de l'audience que lui a accordée le Chef de l'État angolais.

Au sortir de la rencontre, Sabri Boukado a déclaré à la presse que dans le cadre des réformes en cours dans son pays, le Gouvernement algérien souhaitait raffermir la coopération avec l'Angola dans les domaines politique, diplomatique et économique.

"L'Angola et l'Algérie ont des liens historiques sur le continent africain, nous comptons donc mettre en œuvre des actions pour faire face aux défis du présent", a souligné le diplomate.

Les deux États ont des liens d'amitié, de fraternité et de coopération qui remontent à la lutte pour l'indépendance de l'Angola.

La coopération entre les deux pays se concentre essentiellement sur l'ordre politico-diplomatique, économique, commercial, de défense et intérieur, les ressources minérales et pétrolières, le tourisme, la formation du personnel et la promotion des investissements.

A Luanda depuis mercredi, le chef de la diplomatie algérienne, qui rentre dans son pays jeudi après-midi, s'est aussi entretenu avec une délégation angolaise conduite par le ministre des Relations extérieures, Téte António.

