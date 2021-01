Seychelles: Les Seychelles espèrent lever 212 millions de dollars de bons pour couvrir le déficit prévu

Le gouvernement des Seychelles cherche à lever 212 millions de dollars (4,5 milliards SCR) grâce à l'émission de bons du Trésor et de billets du trésor, alors que le pays se trouve dans une situation financière désastreuse en raison du COVID-19 et de la baisse des voyages, a déclaré le ministre des Finances.

« Nous sommes dans une situation très critique en ce qui concerne les finances du gouvernement. Depuis le début de l'année, le montant d'argent dans le coffre du gouvernement, à partir duquel il fait toutes ses dépenses, est nul ou négatif », a déclaré Naadir Hassan, le ministre des Finances, de la Planification économique et du Commerce.

Le ministre a déclaré lors d'une conférence de presse que sur une base annuelle, le gouvernement dépense environ 566 millions de dollars (12 milliards SCR).

« Pour cette année, les revenus que nous percevrons sont estimés à environ 354 millions de dollars (7,5 milliards de SCR), avec un déficit de 212 millions de dollars (4,5 milliards de SCR). Le gouvernement tient toujours des discussions sur la façon de réduire ce déficit, qui est assez élevé », a déclaré M. Hassan.

Il a expliqué que lorsqu'un pays a un déficit, il est nécessaire d'emprunter, ce qui se fait normalement sur le marché intérieur par le biais de bons du Trésor et de billets du Trésor. M. Hassan et son équipe cherchent à lever une obligation en devises, pour les Seychellois et les étrangers qui souhaitent investir. M. Hassan a expliqué que le taux d'intérêt d'une obligation en devises étrangères est inférieur à celui d'une obligation en roupie.

« En regardant la situation financière du pays, il y a des limites à la capacité du gouvernement d'emprunter 212 millions de dollars (4,5 milliards SCR) dans le système aujourd'hui. La plupart des ressources financières dont disposait le pays ont été utilisées en 2020. Depuis avril 2020, nous dépensons et empruntons pour soutenir nos dépenses. Nous aurions dû réaliser que cette crise est un marathon plutôt qu'un sprint, où nous dépensions toutes les ressources en 2020. Nous aurions dû dépenser de manière plus responsable et durable pour que nos ressources financières puissent nous durer plus longtemps », a-t-il poursuivi.

Selon le ministre, si le gouvernement ne trouve pas de moyen de lever des fonds, « nous n'aurons pas l'argent pour payer les salaires du prochain trimestre. À l'heure actuelle, les gens doivent valoriser leur travail et pour ceux qui n'en ont pas, ils doivent en trouver un. Le plus important maintenant est de mettre de la nourriture sur la table, tout est question de survie maintenant. En tant que nation, nous devons faire preuve de solidarité les uns envers les autres. Si nous avions l'habitude de réaliser une marge bénéficiaire de 30 pour cent, vivons avec 10 pour cent pour que tout le monde puisse survivre », a-t-il ajouté.

Il a ajouté qu'à l'heure actuelle, il n'est pas clair s'il y a suffisamment de ressources financières au niveau national pour augmenter cet emprunt afin de soutenir les dépenses.

Pour garantir davantage que le gouvernement assume les dépenses totales de cette année, le ministère des Finances cherche à réduire les doubles emplois, l'inefficacité et la mauvaise gestion au sein du gouvernement. La collecte de revenus est un autre domaine à examiner.

« Il est important d'avoir un plan sur la façon de rouvrir l'économie. Si nous restons fermés, nous manquerons de ressources financières et il est clair pour le moment que le seul moyen de sortir de cette crise est de passer par le programme de vaccination », a déclaré M. Hassan.

Le ministre encourage tous ceux qui le peuvent dans le pays à se faire vacciner. Il a expliqué qu'il y a d'autres pays, comme les Émirats arabes unis et Israël, où leur programme de vaccination progresse rapidement. Si les Seychelles et ces pays font vacciner leur population, un couloir de voyage peut être établi entre la nation insulaire et ledit pays.

Cela permettra aux Seychelles - 115 îles de l'océan Indien occidental - d'attirer des touristes, garantissant ainsi le démarrage des activités économiques, ce qui, à son tour, soutiendra les dépenses du pays.

M. Hassan a ajouté qu'il y avait également des discussions pour restructurer la dette extérieure du pays, dont le remboursement sera repoussé dans le futur.