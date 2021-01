Maroc: Madaëf Eco6 - La SAPST annonce les lauréats de la première promotion

Agadir — La Société d'aménagement et de promotion de la station de Taghazout (SAPST) a dévoilé, jeudi, la liste des lauréats de la première promotion de Madaëf Eco6, une initiative de soutien à l'entrepreneuriat et au développement d'écosystèmes dans les projets et destinations touristiques de Madaëf, branche Tourisme du Groupe CDG.

Confirmant sa portée locale, la première édition dédiée à Taghazout Bay a recueilli plus de 160 candidatures émanant de start-ups, artisans et très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), dont une majorité (60%) est issue de la région Souss Massa, fait savoir la SAPST dans un communiqué.

À l'issue d'une première étape de pré-sélection de 35 candidats, un comité d'évaluation s'est tenu les 7 et 8 janvier 2021, indique la même source, notant que le jury de cette édition, composé des principaux partenaires de la SAPST dans le cadre du programme et d'experts indépendants, a ainsi procédé à l'évaluation des présélectionnés et a retenu 16 Lauréats tenant compte de la pertinence de leur projet, de leur capacité à répondre aux besoins de la station et ses actifs touristiques, ainsi que de leur intégration dans la démarche durable de Taghazout Bay.

En ligne avec les univers de la station Taghazout Bay, les projets retenus ont concerné des secteurs diversifiés et créateurs de valeur pour la station. Les projets concernent les secteurs de l'évènementiel, et de l'animation sportive (4 projets), les activités nautiques et de plein air, notamment pour promouvoir la découverte de l'arrière-pays, (4 projets), l'artisanat et les produits du terroir (3 projets), la restauration (3 projets), le développement durable (1 projet) et les nouvelles technologies (1 projet).

Les projets lauréats de l'édition Taghazout Bay du programme Madaëf Eco6 sont ainsi "Ines Events" (organisation d'un salon international dédié au Surf), "Marc Perfor" (conception d'évènements et d'une plateforme de jeux en plein air), "Chems Ayour" (accompagnement de la station dans son programme d'animation à travers la production d'événements et le développement de concepts d'animation sportive), "GC Sports" (production d'évènements sportifs écoresponsables), et "Tzzil Station Nature" (création d'activités de plein air favorisant la découverte de l'arrière-pays de la station, autour des dimensions nature, sport et culture).

Il s'agit également de "Ecole de navigation" (création d'une école de voile), "Terres d'Arganier" (création d'un projet d'animation articulé autour d'une ferme pédagogique, d'un musée des énergies renouvelables et d'un espace loisirs), "Coopérative Tissaliwine" (coopérative faisant la promotion des produits du terroir), "Coopérative Tifaout" (coopérative faisant la promotion des produits du terroir), "Taghazout Ecoshop" (développement d'un Ecoshop offrant des ateliers aux visiteurs autour de l'Artisanat) et "Taghazout Bay Leisure" (projet visant à créer des liens entre la station et les populations locales).

La liste des lauréats comporte également "Graneco" (projet de recyclage de marc de café, en vue de produire de petites bûches combustibles et du mobilier écologique), "A million lights" (concept de salad bar et de crêperie healthy, avec forte sensibilité sociale), "UCCI" (projet de restauration écologique), "Pokawai'i" (projet de restauration healthy, axé sur le concept de poke bowl hawaien) et "Walaa" (application de Smart City basée sur des QR codes dans la station et ses unités).

Par ailleurs, 5 autres projets supplémentaires, ayant retenu l'attention du Jury, seraient potentiellement intégrées au programme suite à une revue plus approfondie de leur pertinence pour la station, souligne la SAPST.

Les lauréats de cette première promotion Madaëf Eco6 vont bénéficier d'un accompagnement complet qui comprendra des sessions de formation plénières et de coaching individualisé avec des experts et un accès aux marchés, au financement bancaire, aux espaces de co-working, ainsi qu'à un large éventail d'avantages exclusifs Eco6.

Le communiqué fait en outre savoir qu'une troisième édition a été lancée dans le cadre de l'initiative "Madaëf Eco6", dédiée à la station Saïdia Resorts, relevant que l'appel à projets se tient du 12 janvier au 22 février via la plateforme "www.madaef-eco6.ma".