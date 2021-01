Congo-Kinshasa: Covid-19 - Pas d'année blanche pour les élèves et étudiants

La progression de la deuxième vague de la Covid-19 est préoccupante en République démocratique du Congo. Face à cela, le Premier Ministre Ilunga Ilunkamba a présidé ce mercredi 13 janvier 2021, une réunion du Comité Multisectoriel de Riposte contre la Covid 19, dont il est le Président.

Le Ministre de la Santé Eteni Longondo, qui a dressé le compte-rendu de cette séance de travail, précise que le pays enregistre une moyenne journalière de 230 à 260 contaminations et le nombre de décès augmente de manière inquiétante alors que les hôpitaux sont d'ores et déjà saturés.

Le Comité rassure, cependant, que tout sera mis en œuvre pour que les années académiques et scolaires ne soient pas blanches. "Que les étudiants et les élèves ne pensent pas qu'il y aura une année blanche", a laissé entendre Eteni Longondo.

Par ailleurs, le Comité multisectoriel a préconisé une série de mesures pour renforcer la prévention, lesquels seront soumis à l'approbation du Chef de l'Etat avant la prise d'effet. En attendant, la population est invitée à respecter l'observance stricte et correcte des gestes barrières.

"Les gens ne s'en rendent pas compte, mais je peux vous dire que la deuxième vague est beaucoup plus grave et plus virulente que la première [... ] Nous sommes en train de faire un effort pour maitriser le nombre de décès, mais la courbe des personnes décédées commencent aussi à augmenter", a souligné le Docteur Eteni, précisant que les hôpitaux qui accueillent les patients atteints de la pandémie sont actuellement inondés.

Ont pris part à cette réunion, le VPM en charge de l'Intérieur et Sécurité, le Ministre d'Etat à l'EPST, le Ministre de la Santé, le Ministre des Transports et Voies des Communications, le Ministre de l'ESU, la Ministre des Affaires Sociales, le Vice-Ministre du Budget, le Secrétariat techniques de lutte contre la Covid-19 représenté par le Prof. Muyembe, ainsi que les représentants de la Police et des services de sécurité.