Congo-Kinshasa: Problème d'emplois pour la jeunesse - L'Association Socioculturelle de Lwanzo Lwa Mikuba s'en remet à Sylvestre Ilunga

Le Premier Ministre Ilunga Ilunkamba a reçu ce mardi 12 janvier 2021, dans la salle président à la primature, une délégation de l'Association Socioculturelle de Lwanzo Lwa Mikuba, en français « Mangeurs de cuivre», conduite par Seya Lwembe Hénoch, Président National des Jeunes.

Selon le conseiller de ladite association, Johnny Katina qui a fait le point de la réunion, la délégation a présenté au chef du Gouvernement central ses vœux de Nouvel an et lui a exprimé sa reconnaissance pour tout l'encadrement et le soutien qu'il ne cesse de leur accorder.

Cette rencontre était également une opportunité pour soumettre au Premier ministre Ilunkamba, différents problèmes ayant trait à l'émergence de la jeunesse d'une manière générale et celle de Lwanzo Lwa Mikuba en particulier.

"Nous sommes la jeunesse du Lwanzo Lwa Mikuba et nous avons tenu à exprimer au Premier ministre notre reconnaissance pour tout l'encadrement et le soutien qu'il ne cesse d'accorder notamment aux dignes fils de l'espace Lwanzo [... ] Nous avons parlé des problèmes qui ont trait à l'émergence de la jeunesse d'une manière générale, et celle de l'espace Lwanzo Lwa Mikuba en particulier. Nous traversons des moments assez difficiles où il n'y a pas d'emplois, les jeunes sont un peu sacrifiés et nous avons voulu nous abreuver à la source pour avoir les réponses idoines qui pourront encore rassurer notre jeunesse", a renchéri Johnny Katina.

Partant du fait que l'espace du Grand Katanga regorge plusieurs ressources minières, Johnny Katina a soulevé l'aspect selon lequel ce sont essentiellement les expatriés qui possèdent des carrés miniers, en lieu et place des congolais, particulièrement les jeunes à qui l'on devrait apporter du soutien et donner une chance, pense-t-il à haute voix.

Ce message a été porté à l'attention du chef du Gouvernement congolais de sorte à ce que dans un avenir proche, la jeunesse ne soit pas en reste. "Il y aura même réduction du banditisme", a-t-il précisé notamment au regard du phénomène d'insécurité qui ne dit pas son nom dans cette partie du pays.

"Nous connaissons une situation inédite qui nécessite des solutions appropriées. Et la grande solution, c'est l'emploi de cette jeunesse", a-t-il laissé entendre.

Pour sa part, le Premier Ministre Ilunga Ilunkamba, les a encouragés en disant que la RDC appartient à tous les citoyens congolais et les a invités à plus d'ardeur dans le travail, car la jeunesse doit investir dans l'effort et non la facilité.