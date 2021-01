Congo-Kinshasa: Covid-19 - Le FNSCC peaufine des stratégies pour contre-attaquer la deuxième vague

Pour contre-attaquer la deuxième vague du coronavirus au Congo-Kinshasa, le Fonds national de solidarité contre la Covid-19 (FNSCC) en République démocratique du Congo a ouvert hier, mercredi 13 janvier 2021, dans la salle de conférence située dans l'enceinte du Lycée Mgr Shaumba, un atelier sur le plan d'actions de l'exercice 2021. Pendant trois jours, soit du 13 au 15 janvier 2021, les participants auront à affûter le plan stratégique des actions à impact visible pour traquer, dans les coins et recoins de la RDC, cette pandémie criminelle qui ne cesse d'endeuiller les familles congolaises.

Sous l'œil vigilant de différents partenaires et membres du comité de gestion du FNSCC, le Coordonnateur national de ce Fonds, le Révérend Dominique Mukanya a officiellement ouvert ces assises focalisées sur des réflexions pouvant déboucher à des résultats plausibles.

Dans son speech, le Révérend Dominique Mukanya a, au nom de toute son équipe du comité de gestion du FNSCC, exprimé sa gratitude envers tous les partenaires qui ont accompagné le FNSCC durant toute l'année 2020. Notamment, la CNSS, Equity Bank, TMB, TDB Group, Airtel/RDC, Orange/RDC, Engel, SEP-Congo, l'Ambassade de Chine, le Royaume du Maroc, l'église La Borne, Parole du Salut, Francine Muyumba, pour ne citer que ceux-là.

"Nous vous disons grand merci. Car, c'est grâce à vos gestes de solidarité que le FNSCC a pu réaliser tant soit peu les actions en 2020. Bien-sûr, tout n'a pas été rose, nous avions rencontré quelques difficultés", s'est-il adressé aux participants tout en soulignant que cet atelier est organisé pour contribuer de manière très substantielle pour éradiquer la deuxième vague de coronavirus.

Détails

Créé le 6 avril 2020 par Ordonnance du Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi, le FNSCC a été au four et au moulin pour répondre à sa mission de rechercher et collecter les moyens financiers qui aideront à soutenir les malades et le personnel soignant, soutenir les entreprises publiques et privées et soutenir également le social des congolais. Et depuis, plusieurs actions ont été accomplies, en l'occurrence la distribution des matériels de prévention et protection contre la Covid-19 dans plusieurs formations hospitalières de la ville de Kinshasa, de la province du Kongo central, du Haut-Katanga, de Lualaba, du Nord Kivu et du Sud-Kivu.

Des églises, écoles et universités n'ont pas été oubliées dans ces gestes de cœur en vue de faire respecter les gestes barrières contre la Covid-19. En substance, chaque structure, selon les besoins nécessaires, avait reçu des gants à usage unique, masques faciales ; visière, lunettes et blouses de protection, blouses chirurgicales, combinaisons médicales, combinaisons avec couvre chaussures, savons liquide, gels hydroalcoolique, seaux d'eau en plastique et thermo flash.

Aussi, après la visite de l'équipe du FNSCC pour recueillir leurs désidératas, certaines formations hospitalières avaient bénéficié de dons en espèces. C'est le cas de Monkole, des cliniques universitaires, de Saint Joseph, de l'hôpital de référence de Kinshasa (ex-Maman Yemo) etc. Pour ce qui concerne la remise des dons en provinces, la compagnie aérienne Congo Airways aura été d'une importance capitale afin assurer le fret.

Difficultés rencontrées

Face à ce travail combien humanitaire, l'équipe du FNSCC a été buté à quelques difficultés, à savoir : l'absence de subvention de fonctionnement couplée à l'interdiction de toucher aux dons reçus; la non-remise des fonds reçus par le ministère de la santé publique et le non-accès aux dons qui ont été reçus par certaines structures bien avant la création du FNSCC.

Perspectives

Très engagé à accomplir sa mission, le FNSCC va, pour l'année 2021, distribuer les dons reçus en 2020 aux hôpitaux listés depuis l'année passée. A cela, le Fonds a pu élargir son champ d'action en insérant beaucoup de centres hospitaliers à Kinshasa et en provinces.

Dans son intervention, la Professeure Claudine Tshimanda s'est appesantie sur des objectifs globaux, résultats attendus et les moyens d'évaluation. Cela pour permettre à l'équipe du FNSCC de faire une analyse stratégique afin de maîtriser leurs forces, faiblesses et opportunités pour bien élaborer le plan d'actions.