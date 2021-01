Tanzanie/Congo-Kinshasa: En route pour le Chan - Les Léopards font match nul contre les Taïfa Stars à Dar-Es Salam 1-1

C'est le tout premier et l'unique match amical test pour la RDC qui s'apprête à prendre part à la 6ème édition du Championnat d'Afrique des Nations (Chan), Cameroun 2020. Les Léopards ont réussi un match nul devant les Taïfa Stars de la Tanzanie 1-1, mardi 12 janvier, au stade Benjamin Mpaka, à Dar-Es- Salam.

Le sélectionneur Florent IbengeI kwange a fait confiance à Ley Matampi Vumi dans les perches, le capitaine Djo Issama Mpeko et Ernest Luzolo Nsita dans les latéraux, Inonga Baka et Idumba Fasika dans l'axe, Masasi Obenza, Kinzumbi Phillipes et Miché Mika au milieu, et enfin Fiston Mayele, Karim Kimvuidi, et Lilepo Glody en attaque. Le technicien congolais n'a pas dérogé à son traditionnel système de jeu de 4-3-3.

Sur terrain, les Congolais ont bien entamé le jeu, dominant complètement les Tanzaniens dès l'entame du match. De la maîtrise et de la bonne lecture du ballon, des belles passes, les Léopards ont été au point. C'est ainsi que Fiston Mayele Kalala n'a trouvé aucun inconvénient d'ouvrir le score à la 19ème minute de jeu. Un but qui a mis les Léopards en confiance, devenant presque insaisissables sur terrain, mais sans parvenir à marquer le deuxième, en dépit des très belles occasions. La mi-temps interviendra sur ce score en faveur de la RDC.

A la reprise, les Taïfa Stars qui auraient bien compris les consignes de leur coach, se sont organisés, et sont vite revenus au score par l'entremise d'Ayubu Reuben (52ème). Les Léopards qui n'ont pas baissé le rythme, ont continué à pousser jusqu'à la fin du match sans plus marquer.

Florent Ibenge ne s'est pas donc trompé lorsqu'il a déclaré lundi avant le match qu'il est en possession d'un groupe qu'il lui fait énormément du plaisir : «nous sommes très satisfaits. Nous sommes vraiment dans une très bonne ambiance de travail et franchement avec un groupe qui me fait plaisir. J'ai un groupe de qualité et j'aurais aimé avoir un peu de temps pour pouvoir le peaufiner parce que c'est un groupe qui me plait énormément. Il va nous manquer un peu de temps pour avoir une cohésion mais nous ne comptons pas sortir tout de suite de la compétition. Nous allons travailler sur d'autres choses ».

Ainsi, les Léopards poursuivent leur préparation sur place à Dar-Es- Salam, jusqu'à jeudi avant de s'envoler pour le Cameroun. La compétition, pour rappel, démarre le 16 janvier, et les Léopards joueront leur tout premier match le 17 janvier contre le Congo Brazzaville, un match que Ibenge ne compte pas beaucoup : « nous ne serons pas totalement prêts contre le Congo Brazzaville. Il va nous manquer certaines choses que nous comptons combler au fil du temps », a-t-il déclaré.