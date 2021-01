Congo-Kinshasa: Kinshasa - Werrason en communion avec les membres de son groupe

L'artiste chanteur, compositeur et producteur Noël Ngiama Makanda alias Werrason a reçu mardi 12 janvier 2021 dernier, ses musiciens et membres de son orchestre Wenge Musica Maison Mère (WMMM) à l'espace Mamik Palace, dans la commune de Lemba à Kinshasa.

L'objectif était de bien entamer l'an 2021 en beauté, année à laquelle le « roi de la forêt » va faire son grand retour sur la scène européenne au Zénith de Paris en France le samedi 12 juin 2021. L'une des icones de la musique congolaise et africaine a non seulement offert un dîner à tous les membres de Wenge Musica Maison Mère, aussi, il a remonté le moral de ses poulains, à quelques mois de ce grand rendez-vous musical.

Dans la foulée, l'artiste Werrason a reçu une délégation venue de la France. Dès son retour à Kinshasa, celui que ses fans appellent affectueusement « Igwe », en bon père de famille et patron de l'orchestre Wenge Musica Maison Mère, à l'occasion de la présentation des vœux de nouvel an, a offert un dîner et des cadeaux aux membres de son orchestre sans distinction, des artistes aux porte-paroles, en passant par les ouvriers. Cependant, il y a lieu de retenir qu'à la même occasion, l'artiste le plus populaire de la RDC a reçu son groupe de front venant de la ville lumière (Paris), dénommé « Les émissaires de Werrason », conduit par son président Patrick Fusu.

Se confiant à la rédaction du quotidien La Prospérité, l'un des porte-paroles de WMMM, en la personne de Dieu Niama corps n'a pas caché sa satisfaction. «Aujourd'hui est un grand jour pour tous les membres de Wenge, étant donné que nous sommes au début de l'année, notre papa, notre boss nous a offert un dîner spécial et a, à la même occasion, remis des cadeaux aux musiciens et au staff, que vive Werrason, rendez-vous le 12 juin 2021 au Zénith de Paris », a indiqué Niama corps.

Pour sa part, le président des « Emissaires de Werrason », Mr Patrick Fusu parle d'une rencontre fructueuse. « Nous sommes les émissaires de Werrason, nous sommes basés à Paris en France, vous savez, lorsque notre autorité morale (Werrason) était en Europe, nous n'avons pas eu cette occasion de le rencontrer, suite à son calendrier chargé. Dieu merci, aujourd'hui il nous a reçu et nous avons partagé des bons moments ensemble. Cette rencontre a et sera très fructueuse dans les jours à venir, car 2020 a été difficile à gérer avec cette pandémie de Covid-19. Bonne chance à Werrason et merci pour tout », a déclaré Patrick Fusu.

Zenith de Paris

Le phénomène Ngiama Werrason est annoncé le 12 juin 2021 au Zénith de Paris. Tenez ! Celui-ci avait récemment confirmé ce grand rendez-vous sur les antennes de la chaîne française France 24. Par ailleurs, selon son manager Curtis Walton Zambio Ntawa, à l'heure actuelle, l'artiste est en plein préparatif de ce grand spectacle inédit, qui verra dans son ensemble les artistes actuels de WMMM sur cette scène mythique de Zénith de Paris en France.