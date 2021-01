Sénégal: TER et aménagements connexes - Un projet qui va changer le visage du marché de Thiaroye Gare

Le préfet du département de Pikine Moustapha Ndiaye, réagissant au programme d'accompagnement social des commerçants du marché de Thiaroye Gare impactés par les travaux du Train express régional (TER), s'est félicité des ouvrages et aménagements connexes de ce grand projet d'infrastructure structurant réalisé par le chef de l'Etat, Macky Sall. Il va complètement changé la physionomie de ce haut lieu de commerce.

« Les ponts, passerelles, ouvrages et aménagements connexes du projet du Train express régional (TER) réalisés par le président de la République Macky Sall au profit des populations locales ont complètement changé la physionomie du marché de Thiaroye », a déclaré Moustapha Ndiaye, le préfet du département de Pikine, mardi. Dans le cadre du programme d'accompagnement social de ce grand projet structurant, le chef de l'Etat a offert aux commerçants impactés par le projet du Ter un grand marché international en cours de construction. A en croire Moustapha Ndiaye, la commission qu'il a lui-même présidé a « recensé de façon exhaustive tous les ayant-droits qui ont été archivés. « Ils seront recasés dans ce nouveau marché de Thiaroye et il n'y aura aucun problème pour leur réinstallation suivant les superficies indiquées », a-t-il promis.

Même si le marché dispose de son propre service de sécurité, il reconnaît qu' « il y'a des problèmes d'insécurité somme toute relative ». Selon lui, « il y a les éléments du commissariat de police et ceux de la brigade de gendarmerie de Thiaroye qui veillent en permanence sur les lieux. Ils y abattent un important travail pour assurer la quiétude des commerçants, des clients et des riverains pour leur permettre de vaquer tranquillement à leurs occupations sans trop de risques ». Quid des commerçants exerçant près de la passerelle le long de la route allant vers le poste Thiaroye qui faute de clients, se plaignent du manque à gagner énorme dû aux travaux du Ter ? Il a estimé que « ce sont les effets induits du projet du Train express régional (TER) ».

Toutefois, il a assuré que «l'Ageroute est en train de dérouler un projet de réalisation d'une voirie de connexion au niveau de cette route départementale appelée D 103 ». Il poursuit que « nous avons conjointement débuté la délimitation de l'assiette foncière requise pour sa réalisation pour la libération des emprises ». Toutefois, il estime qu' « il y'a seulement un problème de coordination avec le projet du Ter ». Ainsi, « en attendant la finalisation par l'Apix des travaux du pont, les travaux de la D 103 vont démarrer au profit des commerçants qui reverront beaucoup plus de clients et des populations qui fréquentent le marché de Thiaroye », a-t-il annoncé. Selon lui, « sa réalisation permettra aussi d'aérer la route qui mène à « Poste Thiaroye » et de décongestionner cette voie très passante et de rendre plus fluide la circulation ». L'appel d'offres a été lancé depuis par l'Ageroute, le marché déjà été attribué et l'entreprise sélectionnée », a-t-il renchéri.