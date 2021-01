Cote d'Ivoire: Amad Diallo (Manchester United) - « Mon rêve est devenu réalité »

C'est désormais officiel, Manchester United a son deuxième joueur ivoirien. Depuis le début de cette semaine, le jeune attaquant Amad Diallo (18 ans) est « Red ». Il a été officiellement présenté, a participé à sa première séance d'entraînement et donné sa première interview. C'est un footballeur très excité de débuter sous ses nouvelles couleurs qui s'est confié aux médias du club.

« Je suis ravi d'être ici. Je suis tellement excité de commencer. C'est un rêve devenu réalité et j'ai hâte de commencer à jouer avec les gars », ont été ses premiers mots. L'attaquant ivoirien qui vient juste d'avoir 18 ans fait partie des joueurs sur qui Manchester United compte s'appuyer pour assurer la relève. Amad Diallo le sait très bien mais ne compte pas brûler les étapes

« Je n'ai que 18 ans, il me reste donc encore un long chemin à parcourir. Je veux apprendre et progresser et j'écouterai les joueurs les plus expérimentés ici et l'entraîneur, et je ferai de mon mieux en travaillant dur pour réussir. Pour être honnête, je ne peux pas attendre, je suis tellement excité à la perspective de travailler avec ces gens fantastiques dans un si grand club. Cette aventure est sur le point de commencer et je suis vraiment très excité et aux anges », a-t-il déclaré.

Pour réussir son intégration dans son nouveau club et dans un nouvel environnement footballistique, Amad Diallo peut compter sur l'appui de son compatriote Eric Bailly qui évolue dans le club anglais depuis cinq saisons.

« Eric Bailly sera un point de référence définitif pour moi. En fait, j'ai déjà été en contact avec lui ces derniers mois et nous avons bavardé. Je lui demanderai des conseils et j'écouterai tout ce qu'il dira, ainsi que les autres joueurs qui parlent français et italien comme Paul Pogba par exemple. Il sera un autre bon point de référence pour moi », a indiqué l'attaquant ivoirien.

Le jeune attaquant ne manque également pas d'ambition même s'il vient à peine d'arriver dans le club. « Mon rêve est de gagner la Premier League et la Ligue des champions avec Manchester United. C'est mon but et mon objectif. »

Pour finir, il a tenu à remercier son ancien club et surtout sa famille qui a été toujours à ses côtés pour le soutenir durant son parcours.

«Je serai toujours reconnaissant à l'Atalanta, ce sont des gens fantastiques, de l'entraîneur au président du club. Ils m'ont toujours soutenu et ont toujours été là pour moi. C'est grâce à eux que je suis ici maintenant (...). Ma famille a toujours été là également pour me soutenir dans mon parcours. Dès que l'occasion s'est présentée pour moi de rejoindre United, ils m'ont évidemment apporté un grand soutien. Ils sont fiers de moi et je les remercie beaucoup », a-t-il conclu.