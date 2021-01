Cote d'Ivoire: Mérite scolaire - 5 étudiants ivoiriens admis à Polytechnique Paris

Cinq étudiants ivoiriens des classes préparatoires de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (Inp-Hb) de Yamoussoukro, Serge Messy Alléchi, Jean Célestin Assanoua, Désiré Lazare Jésus Abissi Dibi, Camp-Behll Hemerson Atcho Nogbou et Yaya Sinitandjon Yéo, vont poursuivre, à compter de cette année académique 2021, leurs études supérieures à Polytechnique Paris. Ils ont réussi avec succès le concours d'entrée 2020 à l'X de Paris.

Avant leur départ en France, les cinq lauréats nationaux et leurs encadreurs de l'Inp-Hb ont été reçus, mercredi, à son cabinet au Plateau, par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Adama Diawara a exprimé ses félicitations aux représentants ivoiriens dans la prestigieuse école française. « Vous faites partie de l'élite ivoirienne de demain. On vous fait confiance. Travaillez davantage, car c'est maintenant que le plus dur commence », a conseillé le ministre. Il a également exhorté les jeunes étudiants à revenir en Côte d'Ivoire au terme de leur formation pour servir la mère patrie. Adama Diawara a rappelé que les admis à l'X de Paris 2020 ont concouru avec 29 autres candidats. Il y a eu 12 admissibles et six admis dont cinq ivoiriens.

Le directeur général de l'Inp-Hb, Koffi N'Guessan, a salué le mérite des admis ivoiriens à l'X Paris 2020. Il a indiqué qu'en cinq années, 25 élèves des classes préparatoires de l'Inp-Hb ont été admis à Polytechnique de Paris, notamment, 23 ivoiriens, un togolais et un guinéen.

Les futurs polytechniciens ivoiriens ont obtenu leur baccalauréat au collège international Amadou Hampâté Ba de Cocody, au lycée scientifique de Yamoussoukro, au lycée classique d'Abidjan, au lycée moderne de Port-Bouët et au lycée moderne de Ferkessédougou.

Avant de prendre congé de ses visiteurs, le ministre Adama Diawara a remis à chacun un ordinateur portable. Les cinq entrants à l'X de Paris rejoindront leur nouvel établissement le lundi 18 janvier.