Togo: Les quatre mots de Victoire Tomégah-Dogbé aux Éperviers Locaux

Sous la conduite de leur sélectionneur Jean-Paul Abalo DOSSEH, les Eperviers locaux sont bien ragaillardis pour affronter les pays comme le Maroc, l'Ouganda et le Rwanda au championnat d'Afrique des nations (CHAN Cameroun 2021). Et c'est au nom de toute l'équipe que le capitaine Gnama AKATE a reçu des mains du Premier Ministre Victoire TOMEGAH-DOGBE le drapeau national.

« C'est une grande fierté de recevoir le drapeau des autorités et on a été vraiment honoré. On sait ce qui nous attend au Cameroun et je peux dire que nous sommes suite au travail fait. Nous y allons pour défendre, plus que notre carrière, les couleurs nationales et l'honneur du football togolais », a déclaré le détenteur du brassard des Eperviers Locaux.

La remise du drapeau national à la délégation est empreinte d'un important message du Chef de l'Etat pour les joueurs et tout le staff.

« Le chef de l'Etat vous demande tout faire avec quatre valeurs essentielles. La première valeur, c'est le travail et c'est ce que bous êtes en train de faire et c'est ce que vous avez fait jusque-là, continuez par travailler dur. Il vous demande aussi d'avoir la foi. Il faut avoir cette foi en vous-mêmes, en ce que vous faites mais aussi cette foi en le Tout-Puissant qui vient bénir le travail que vous faites », a conseillé Mme TOMEGAH-DOGBE avant de poursuivre avec les deux autres valeurs.

« Il vous faut aussi la détermination parce que vous avez besoin d'être encore plus engagés, vous avez besoin d'être encore plus volontaires. Et au-delà de tout vous avez besoin de vous dépasser encore plus pour aller arracher la victoire et refuser la défaite. Et la quatrième valeur à laquelle le chef de l'Etat tient ainsi que moi personnellement, c'est la discipline parce que je suis convaincue d'une chose est que sans la discipline on ne peut pas arriver aux résultats qu'on cherche. Et quand on parle de discipline, c'est la ponctualité, c'est d'être toujours prêt à faire ce qu'on attend de nous ou ce à quoi on s'est engagé », a-t-elle ajouté dans ses conseils.

Gnama AKATE, ses coéquipiers ont donc de quoi se requinquer avec ces valeurs rappelées.

« Quant aux valeurs, nous dirons que c'est juste un rappel pour nous car ce sont ces notions que nous mettions déjà en pratique et que nous allons renforcer, comme l'a dit Madame le Premier Ministre », a martelé le capitaine des Eperviers locaux.

Le sélectionneur aussi confirme que c'est juste un rappel, vu tout le parcours de l'équipe nationale locale depuis les éliminatoires.

« Quand on a débuté cette compétition, personne ne croyait en cette équipe mais on a réussi à arracher une qualification très compliquée et j'espère que nous devons évoluer dans cette même dynamique lors de la compétition. On est dans un groupe difficile mais nous sommes des compétiteurs et nous y allons pour gagner. Je fais confiance à mes poulains », a déclaré Jean-Paul Abalo DOSSEH.

Président de lé fédération togolaise de football (FTF), le Colonel Guy Kossi AKPOVY confirme aussi le travail fait et laisse le reste aux joueurs sur le terrain.

« Les joueurs doivent comprendre qu'aujourd'hui c'est fini la pagaille. Tout le peuple togolais a ses yeux braqués sur yeux et donc il faut qu'il prenne vraiment leur responsabilité. Le travail a été fait à la base, ils ont eu tous les moyens dont ils ont besoin. Aujourd'hui c'est le grand jour et la balle est dans leur camp », a-t-il lancé.