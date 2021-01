Afrique: La candidate angolaise au poste de commissaire de l'UA est présentée au Groupe africain

Luanda — La candidate angolaise au poste de commissaire de l'Union africaine (UA) à l'agriculture, au développement rural, à l'économie bleue et à l'environnement durable, Josefa Sacko, est présentée vendredi au Groupe africain du corps diplomatique accrédité en Angola.

Une note du ministère des Relations extérieures parvenue jeudi à l'ANGOP indique que, lors de la cérémonie, l'ambassadrice Josefa Sacko présentera aux ambassadeurs du Groupe africain sa vision sur cette commission, ainsi que les objectifs de sa reconduction.

L'événement se déroulera par visioconférence et sera présidé par le ministre angolais des Relations extérieuress, Téte António, en présence de la secrétaire d'État aux Relations extérieures, Esmeralda Mendonça.

L'ambassadrice Josefa Sacko a été élue commissaire de l'Union africaine pour l'économie rurale et l'agriculture, l'économie bleue et l'environnement durable, en janvier 2017, lors du 28e Sommet de l'UA, et se présente pour un deuxième mandat.

