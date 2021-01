Madagascar: Services fonciers - Affichage des coûts des opérations

Le FNF a doté des matériels à la direction générale des Services fonciers pour lutter contre la corruption. (Photo : Yvon Ram)

Le Fonds National Foncier (FNF) appuie la Direction générale des Services Fonciers dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme foncière à Madagascar.

Ainsi, cette dernière a été dotée d'outils de communication et de matériels informatiques et électroniques comprenant entre autres, 5.000 supports imprimés indiquant les procédures de traitement des dossiers fonciers, des écrans plats et des sonorisations mobiles et des boîtes de doléances. « La valeur de cette donation s'élève à plus de 161 millions Ar. Ce qui permettra de lutter contre la corruption au niveau des services fonciers et de mener des sensibilisations au niveau local tout en contribuant à leur dématérialisation », a déclaré Tantely Ravelojaona, le Directeur général du FNF lors de la remise officielle de ces matériels hier à Anosy.

Gratuites. Pour sa part, le Directeur général des Services Fonciers, Ratolotsoa Petera, a évoqué que les coûts de toutes les opérations foncières seront bientôt affichés au niveau des circonscriptions domaniales éparpillées dans tout Madagascar grâce à ces matériels offerts par le FNF. On peut citer, entre autres, les tarifs des transactions foncières, les coûts de la délivrance d'un certificat de situation juridique ou d'un plan. « Les procédures et le délai de traitement des opérations seront également affichés sur un tableau, et ce, dans le cadre d'une meilleure transparence des services fonciers », a-t-il fait savoir tout en rappelant que les mutations par décès ou par liens familiaux directs, restent encore gratuites jusqu'à maintenant.

Bonne gouvernance. Par ailleurs, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, Hajo Andrianainarivelo a soulevé que le FNF a été mis en place en 2012 mais il n'a été opérationnel qu'à partir de 2019. « Il s'agit d'une première dotation en matériels au profit de la direction générale des Services Fonciers. Sa mission est de chercher des financements servant à pérenniser la réforme foncière entamée dans le pays. La numérisation et la digitalisation des services fonciers qui aura 125 ans d'existence, n'est pas en reste. C'est un pas important vers la bonne gouvernance », a-t-il conclu.