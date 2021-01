Madagascar: Vangaindrano - L'école de football Andrarangy lancée

Et c'est parti. La présentation officielle de l'école de football Andrarangy s'est déroulée, dimanche, à l'Hôtel de ville de Vangaindrano profitant de la cérémonie de présentation des activités de l'association sportive Andrarangy.

Pour cette école de football, l'objectif est de former les jeunes élites du football de la région et de les accompagner. 60 jeunes footballeurs sont pensionnaires de l'école allant des catégories U15 et U17. Les matériels ont été dotés par Andrarangy France et les autres partenaires. Pour l'encadrement des footballeurs, l'école peut compter l'expérience de Lala Andriasa. Il est titulaire de la licence C et B de la CAF et assure l'encadrement des jeunes joueurs.

Cet ancien professeur d'Education Physique et Sportive a déjà entraîné dans le passé l'école de football CPPS au sein de l'établissement Saint-François Xavier à Fianarantsoa. Il est également le Secrétaire général de l'association Andrarangy. L'association Andrarangy qui signifie « Elite » veut apporter sa part de contribution dans la promotion du sport au pays.

Originaire de Vangaindrano dans la région Sud-Est du pays, l'association vise surtout la promotion du sport dans cette partie de l'Île, et en outre elle projette de s'étendre dans les autres localités dans les années à venir. Plusieurs disciplines existent au sein de l'association entre autres ; le judo, le kick-boxing et la danse.