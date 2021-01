Madagascar: Toamasina - Quatre vingt-dix sinistrés après un incendie

Un grave incendie s'est déclaré dans le quartier d'Antanamborizano, dans la ville de Toamasina, hier vers 4h45 du matin. Selon un bilan statistique recueilli auprès du commissariat central de police locale, quatre vingt-dix sinistrés ont été dénombrés après cet embrasement. Fort heureusement, aucun blessé n'a été enregistré et aucune perte en vie humaine n'est à déplorer.

Le feu est parti de la maison d'une dame éleveuse de poulets de chair qui aurait utilisé du feu de charbon pour chauffer l'enclos couvert pour volailles. Ce qui a échappé à la prudence. Le brasier s'est très vite propagé surtout à cause de l'entassement des foyers voisins, en bois et en dur. La colonne de fumée noire a alerté l'entourage. Certains se sont dépêchés pour évacuer leurs enfants et leurs biens, d'autres ont saisi des seaux et aspergé les murs pour essayer de maîtriser la fournaise en attendant les sapeurs-pompiers. Le fokonolona et les secouristes sont venus à bout des flammes vers 6h30. Vingt deux toits ont été consumés. Les forces de l'ordre étaient présentes sur les lieux pour sécuriser le périmètre et dresser le constat.