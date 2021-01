Gabon: Covid-19 - Restitution des travaux du comité d'élaboration et de réflexion

Dans le cadre de l'élaboration du Plan national de vaccination anti-Covid, le Ministre de la Santé, Dr.Guy Patrick Obiang Ndong a assisté, en présence des responsables des comités techniques et scientifiques du Copil-coronavirus, du représentant de la Présidence de la République, du Représentant résident de l'OMS, et des experts de l'UNICEF à la restitution des travaux du comité d'élaboration et de réflexion.

Cette rencontre qui intervient neuf (09) jours après la réunion d'urgence présidée par monsieur le Ministre sur l'élaboration dudit plan a permis à l'assistance d'en prendre connaissance. On retiendra que la stratégie a pour objectif principal de contribuer à réduire la morbi-mortalité, la diffusion de l'épidémie et maintenir les besoins vitaux de fonctionnement du pays conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays.

S'exprimant à l'occasion, le représentant résident de l'OMS au Gabon a remercié les autorités nationales pour le leadership affiché à la lutte contre la Covid-19 depuis son apparition dans le continent africain. Il s'est réjoui de la priorité accordée à la vaccination de la population pour sa protection par le Gouvernement sous les orientations du Président de la République non sans signaler que celle-ci se fera gratuitement et volontairement.

Pour sa part, le Ministre de la Santé a félicité l'équipe d'élaboration et a rappelé l'impérieuse nécessité d'enrichir ce projet afin de s'arrimer à la volonté du Chef de l'Etat. Pour une planification optimale en matière de consommables et autres produits de santé, le Ministre a proposé l'intégration de l'Office pharmaceutique national (OPN). De même, il a instruit les techniciens du Programme élargi de vaccination (PEV) d'entamer le travail de repérage et de préparation des sites de vaccination.

Enfin, les différentes parties se sont accordées sur la mise en place d'un comité national de vaccination contre la Covid-19.