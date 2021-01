Sénégal: Plongeon du chiffre d'affaires du cuir travaillé et articles de voyage et chaussures au 3eme trimestre 2020

Selon la dernière publication de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie(Ansd) « INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DANS L'INDUSTRIE (ICAI) », le chiffre d'affaires du cuir travaillé et articles de voyages et chaussures a connu une très forte baisse au 3eme trimestre 2020.

Le chiffre d'affaires du cuir travaillé et articles de voyage et chaussures fait un plongeon au 3eme trimestre 2020. Comparativement à la période correspondante en 2019, le chiffre d'affaires du cuir travaillé, articles de voyage et chaussures a chuté de 66,7%.

Selon l'Ansd, cette situation s'explique en raison de la réduction de celui des peaux et cuirs de bovins, ovins et caprins. Sur les trois premiers trimestres de 2020, le chiffre d'affaires a également enregistré une baisse de 47,3% comparé à celui de la période correspondante de 2019.