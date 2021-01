Sénégal: ARTs Visuels - Leonard de Vinci célébré au Musée des civilisations noires

Le Musée des civilisations noires (Mcn), en partenariat avec l'Institut culturel italien, l'Ambassade d'Italie à Dakar et la Rai Com, présente, du 16 janvier au 28 février, l'Opera Omnia Leonardo. Cette exposition met en lumière 17 chefs-d'œuvre de l'artiste italien Léonard de Vinci.

Son nom est synonyme de génie. Peintre, architecte, scientifique, l'Italien Léonard de Vinci aura marqué les époques. En reposant sa devise sur la «Création continue de l'Humanité», le Musée des civilisations noires (Mcn), en partenariat avec l'Institut culturel italien, l'Ambassade d'Italie à Dakar et la Rai Com, présente, du 16 janvier au 28 février, l'Opera Omnia Leonardo. L'exposition se com¬pose, selon un communiqué, de 17 chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci, reproduits grâce à la haute tech¬nologie numérique et en grandeur nature : parmi lesquels la Joconde, l'Annonciation et la Cène, la célèbre fresque de Santa Maria delle Grazie à Milan.

Présenté comme le génie de la Renaissance, Léonard de Vinci a toujours été guidé par sa soif de connaissances. «Cela l'a conduit à s'engager dans tous les domaines du savoir humain. Mais il n'y a pas seulement une union personnelle entre son activité artistique et sa production scientifique, comme on le prétend habituellement, mais une unité essentielle», lit-on dans le document.

Pour De Vinci, la peinture a non seulement la primauté sur tous les arts, mais elle est aussi le guide de toutes les disciplines. «C'est parce qu'il est un peintre que Leonardo est un scientifique», souligne la même source. Cependant, indique le document, très peu de peintures de Leonardo ont survécu et le projet Opera Omnia les met à la disposition de tous, en rassemblant l'ensemble du corpus de l'artiste dans un seul espace d'exposition.

Dans le respect du dispositif sanitaire mis en place par le Mcn, en raison de la Covid-19 et en accord avec les nouvelles restrictions gouvernementales liées à la pandémie, aucun vernissage, ni rassemblement n'aura lieu.

Le Musée reste ouvert du mardi au dimanche de 10 heures à 19 heures pour des visites libres, et ce jusqu'à nouvel ordre, avec observation stricte de l'évolution sanitaire locale.

Les visiteurs peuvent admirer et apprécier les œuvres d'art les plus célèbres du maestro d'une manière totalement nouvelle. Cela, grâce à l'utilisation de techniques numériques sophistiquées. Un système de rétro-éclairage ajuste l'intensité de la lumière et la température des couleurs. Ces améliorations sont appliquées pour la première fois à ces œuvres, offrant une expérience unique et inédite.