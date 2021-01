Sénégal: Nuisance sonore sur la voie publique - Opération coup de poing du commissariat de rebeuss

Le Préfet de Dakar, de concert avec le sous-préfet de Dakar-Plateau et la Police centrale de Dakar, a béni une opération coup de poing du Commissariat de Police de Rebeuss contre la nuisance sonore sur la voie publique, hier jeudi.

«Le Commissariat de Police de Rebeuss a mené dans la matinée de ce jeudi 14 janvier 2021, une opération coup de poing contre la nuisance sonore provoquée par les tabliers établis le long des intersections allant de l'Avenue Petersen à la Rue Galandou Diouf avec l'Avenue Blaise (communément appelé Avenue Petersen X Balaise et Rue Galandou Diouf X Blaise Diagne).

Cette opération qui était coordonnée par un Adjudant de Police du Commissariat, a été menée en collaboration avec le Préfet de Dakar, le Sous-préfet de Dakar-Plateau, et le Commissaire central de Dakar, Chef du service régional de la sécurité publique», informe un communiqué. Une telle opération «a été longtemps réclamée et souhaitée par les riverains, dans cet endroit jouxtant l'ancien bâtiment du service d'hygiène. Elle a rencontré un franc succès, et a permis de mettre fin à une situation sonore excessive qui polluait la vie dans le quartier.

Par plusieurs fois, les riverains avaient appelé l'Etat à la rescousse pour mettre fin à cette nuisance sonore sans commune mesure à Dakar, et qui perturbait leur quiétude, tous les jours de la semaine, du levée du soleil jusqu'à tard dans la nuit», ajoute la source. Et relever qu'«au cours de l'opération, des policiers en civils ont récupéré près d'une dizaine de mégaphones, certains tabliers ayant réussi à cacher leur matériel».

Les Forces de l'ordre n'ont pas manqué de mettre en garde les tabliers contre toute récidive. «Le responsable de la Police qui coordonnait l'opération a averti les tabliers qu'aucune nuisance sonore ne sera plus tolérée dans cet endroit, qui est l'une des plus grandes voies de passage de Dakar», lit-on dans le document qui souligne : «au nom des riverains, M. Ibrahima Cissé, a remercié l'administration territoriale (Préfet et Sous-préfet), ainsi que le Commissaire centrale de Dakar et la Commissaire de Police de Rebeuss pour cette opération de salubrité publique.

La joie de ces populations est d'autant plus grande, qu'elles pourront non seulement retrouver la quiétude dans leurs foyers, mais aussi que leurs enfants pourront réviser leurs leçons dans le calme. Car, ils étaient contraints d'attendre la nuit, après le départ des tabliers pour revoir ces leçons», conclut la source.