Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Le Club 2002-PUR valide le choix de la candidature de Denis Sassou N'Guesso

Réuni en assemblée générale extraordinaire le 14 janvier au siège de l'arrondissement 2 Bacongo, le Club 2002, Parti pour l'unité et la République (PUR), a qualifié de « judicieux » le choix de la majorité présidentielle à la candidature de Denis Sassou N'Guesso.

Le corps électoral est convoquév le 21 mars prochain pour le scrutin présidentiel. Selon le Club 2002-PUR, l'actuel chef de l'Etat incarne l'unité et la stabilité ; présente des atouts de pacificateur, de rassembleur et de bâtisseur du Congo. « Nous demandons très respectueusement au président Denis Sassou N'Guesso de faire acte de candidature le 5 février 2021, cette date étant un référentiel historique pour le candidat. Le Club 2002-PUR le rassure de son soutien indéfectible, moral, matériel et financier ; s'engage à verser sa caution de dépôt de candidature à l'élection présidentielle du 21 mars 2021 », ont mentionné les participants à cette assemblée générale, tenue en format réduit.

La direction politique nationale a, par ailleurs, exhorté l'ensemble des militants et sympathisants ainsi que le peuple congolais à se mobiliser autour de la candidature de Denis Sassou N'Guesso en s'inscrivant sur les listes électorales. Présidant la rencontre, le secrétaire général du Club 2002-PUR, Juste Désiré Mondélé, a invité tous les responsables et cadres du parti à veiller scrupuleusement à ce que l'opération d'enrôlement sur le fichier électoral soit un succès dans leurs départements respectifs.

Selon lui, les bureaux du parti dans les départements, les arrondissements, les districts et les villages doivent désormais être transformés en directoires de campagne pour le candidat de la majorité présidentielle. Il a également demandé aux militants et sympathisants du Club 2002-PUR de se rapprocher des autres partis de la majorité présidentielle et de toutes les forces actives au développement et à la vision politique du candidat Denis Sassou N'Guesso pour créer, dit-il, des synergies.

« Le corps électoral a été convoqué pour le 21 mars. Alors, le compte à rebours à commencer. Nous devons nous mettre en ordre de bataille, l'heure n'est plus aux discours mais aux actions. Les actions commencent par l'enrôlement sur les listes électorales. Soyons plus sur le terrain et surtout vous devez aller vous faire enrôler par équipe, par délégation, par groupe, par troupe pour qu'il y ait une visibilité. Les nouveaux électeurs doivent se faire enrôler tout en vérifiant s'ils sont détenteurs de leurs pièces d'identité nationale », a exhorté Juste Désiré Mondélé.