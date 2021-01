Afrique: Cameroun - Zimbabwe - Un match d'ouverture entre expérimentés

C'est ce samedi que s'ouvre la sixième édition du Championnat d'Afrique des Nations, CHAN Total Cameroun 2020. Décalé de neuf mois pour cause de pandémie de Coronavirus, le tournoi démarre avec un alléchant Cameroun - Zimbabwe, ce samedi à partir de 18h00 (heure locale) au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

Les Lions Indomptables A' jouent à domicile ce tournoi avec l'unique ambition de le remporter haut la main malgré une préparation perturbée.

Le pays hôte joue son quatrième CHAN Total et la mission des camarades de Jacques Zoua n'est pas facile avec des équipes venues au Cameroun pour graver leurs noms en lettres d'or.

Pour le match d'ouverture, les Camerounais espèrent faire mieux qu'en 2018, en remportant leur premier match du tournoi.

Pour le sélectionneur des Lions Indomptables, Mpile Martin, les derniers réglages ont été faits lors des derniers stages de la sélection. « Après plusieurs stages, je pense que nous avons tiré les leçons nécessaires en vue du CHAN Total. Les réglages ont été faits par rapport aux matches amicaux de préparation et plusieurs réajustements ont été faits » dira l'entraîneur camerounais. Pour le match d'ouverture de la compétition, le technicien camerounais dira lors de la conférence de presse d'avant match, que le Cameroun « essayera de jouer un match plein dès l'entame et il sera question de faire le match car dans ce genre de compétition, le plus important est de gagner ».

Pour sa part, l'attaquant des Lions Indomptables Jacques Zoua, insiste sur l'ambition du groupe camerounais dans ce tournoi, à savoir aller le plus loin possible et ainsi remporter le trophée. « Je ne vous cache pas que les matches amicaux nous ont permis de mieux préparer le tournoi. Cela nous aide encore plus, surtout nous, qui voulons remporter le trophée à domicile ».

Côté Zimbabwéen, la préparation perturbée par la pandémie de Coronavirus pèse lourd pour les poulains de l'entraineur croate Zdravko Logarusic. « Vingt heures de préparation seulement avant ce CHAN » dira le sélectionneur des Warriors lors de la conférence de presse d'avant match.

Le Zimbabwe dispute son 5ème CHAN Total. Un record de participation, détenu également par la RD Congo et l'Ouganda. Malgré cette expérience dans ce tournoi continental, les Warriors n'ont gagné que 20% de leurs matches dans la compétition (3/15). Zdravko veut changer la donne, même si le premier match concerne le pays hôte. « Nous nous appelons les Warriors (NDLR : Les Guerriers). Nous sommes ici pour gagner et faire bonne figure malgré une préparation perturbée mais cela importe peu » conclut l'entraîneur du Zimbabwe