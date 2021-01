Afrique: La CAF en conclave

Présidée par Constant Omari, une réunion du Comité exécutif se tient ce jour à Yaoundé.

Dix points constituent l'ordre du jour de la réunion du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), qui se tient aujourd'hui à partir de 10h au Hilton Hôtel de Yaoundé. Cette session sera dirigée par le président par intérim de la CAF, Constant Omari, en présence du président de la Fédération internationale de football amateur (FIFA), Gianni Infantino, qui est annoncé aux premières heures de la matinée de ce vendredi 15 janvier 2021. De source digne de foi, ces deux personnalités du monde du football devraient donner une conférence de presse cet après-midi.

Au-delà des points classiques que sont l'appel des participants et l'approbation du procès-verbal de la précédente réunion du Comité exécutif tenue le 10 décembre 2020 au Caire, les membres de cette instance de la CAF plancheront sur le point des compétitions de la CAF, une fenêtre particulièrement dense puisqu'elle comprend le calendrier des compétitions 2021. La CAF fera également le point des candidatures reçues pour l'organisation de la Can féminine 2022, la CAN de Beach Soccer 2022 et les Can -U17 et -U20 2023. La Ligue des champions féminine sera également au cœur des échanges. Idem pour la modification du nombre minimum de joueurs dans les compétitions de la CAF. En attendant une décision finale, la CAF a choisi une mesure conservatoire, du fait de cette période marquée par le Covid-19, en recommandant 33 joueurs pour le CHAN qui démarre demain.

Parmi les autres articulations de ces travaux, il y a évidemment le bilan du mandat 2017-2021, les précisions sur l'Assemblée générale ordinaire et élective du 12 mars prochain au Maroc. Le programme d'assistance FIFA Forward sera aussi examiné. A la lecture du projet à l'ordre du jour, on entrevoit un probable changement puisque le segment relatif au marketing indique qu'un accent sera mis sur la charte graphique et l'identité visuelle de la CAN et des compétitions de la CAF.