Maroc: MDJS - Saison 2 de l'émission "3ich l'game" à partir du 17 janvier

Casablanca — La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) lancera, dimanche prochain, la saison 2 de l'émission hebdomadaire dédiée à l'E-Sport "3ich l'game", après le succès de la première saison diffusée sur 2M TV.

Programme télé conçu sous forme de plateau TV interactif entre l'animateur, un invité et des experts, 3ich l'game est une émission en Darija qui s'adresse aussi bien aux experts du E-Sport qu'aux joueurs occasionnels de jeux vidéo, indique la MDJS dans un communiqué.

Présentée par Ismail Sefrioui, chroniqueur sportif, 3ich l'game accueille chaque semaine des personnalités connues et informe sur l'actualité et les tendances internationales en matière de E-Sport. L'émission présente également des techniques et astuces par un expert de chaque jeu et répond en direct aux questions des téléspectateurs.

La saison 1 de 3ich l'game a assuré d'excellentes performances en termes d'audiences TV et digitale avec plus d'un million de vues par épisode TV et digital confondus avec un record pour l'émission portant sur le jeu "Free Fire" qui a atteint 2,2 millions de vues sur Youtube, souligne le communiqué.

3ich l'game saison 2, dont la diffusion sur 2M TV démarre dimanche 17 janvier 2021 à 18h10, se décline en 20 épisodes hebdomadaires de 13 minutes autour de trois principales rubriques.

La première rubrique Gamers porte sur les portraits, coulisses et reportages du monde des gamers, la rubrique actualité s'attarde sur les actualités des événements et des gamers/ Top news et tendances, et la troisième rubrique partage qui consiste en un face à face qui opposera à chaque épisode 2 personnalités, lors de 16 matchs tout au long de la saison, pour à la fin sacrer le vainqueur du tournoi "3ich Lgame des Stars".

Rediffusée en version courte sur les réseaux sociaux et le digital, l'émission accueillera également Rachid Lansari, le célèbre Youtubeur "Carte mémoire" et figure du gaming marocain.

La MDJS, acteur majeur de l'émergence de l'E-Sport comme nouvelle discipline sportive

Partenaire N°1 du sport national, la MDJS s'est résolument engagée à développer le E-Sport au Maroc et à contribuer à inscrire les joueurs marocains dans le palmarès mondial de cette nouvelle pratique sportive.

La MDJS, qui a créé la fonction E-Sport Brand Manager au sein de son organigramme, accompagne ainsi l'émergence de cette nouvelle discipline, grâce entre autres au sponsoring de joueurs, à l'organisation de tournois nationaux inscrits sur le calendrier de championnats mondiaux, à l'accompagnement de E-Sportifs marocains dans leur participation aux plus grandes compétitions internationales.

Pour rappel, la team FIFA MDJS E-Sport, créée en septembre 2019, a affronté la team PSG E- Sports en Novembre 2019 lors d'une rencontre soldée par un match nul entre les deux équipes.

En janvier 2020, la MDJS E-Sport a organisé en collaboration avec l'éditeur de jeux vidéo japonais SNK, le Casablanca World Fighters. Organisée pour la première fois en Afrique, cette compétition a connu la participation de plus de 200 joueurs issus de 12 pays dont les champions du monde en titre.

La Marocaine des Jeux et des Sports a pour mission de soutenir le sport marocain en versant l'intégralité de ses résultats au FNDS (Fonds National de Développement du Sport), dont l'objet est de subventionner les actions des fédérations sportives, d'accompagner les sportifs de haut niveau représentant le Maroc et de financer des infrastructures sportives, en particulier de proximité.

Au-delà du financement du sport marocain à travers le FNDS, la MDJS contribue activement à la promotion de la pratique et des valeurs du sport comme leviers d'inclusion et de développement en accompagnant de nombreux évènements et projets dans diverses disciplines avec une attention particulière pour le handisport, les femmes et la jeunesse.

En tant qu'entreprise socialement responsable, la MDJS a obtenu en janvier 2019 le renouvellement du Label RSE décerné par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). La MDJS, au titre de la conformité de ses pratiques avec les meilleurs standards internationaux relatifs au jeu responsable, a obtenu la plus haute certification en matière de "Jeu Responsable" de la WLA ainsi que le certificat d'alignement au référentiel Jeu Responsable de l'European Lottery Association depuis Juin 2013.