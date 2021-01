Angola: Table ronde sur la participation des femmes au maintien de la paix

Luanda — La ministre d'État chargée du domaine social, Carolina Cerqueira, participera, le 20 janvier, à la table ronde sur la participation des femmes aux processus de maintien de la paix et de résolution des conflits.

L'événement, qui se déroulera sous l'égide du Ministère de l'Action sociale, de la famille et de la promotion de la femme (MASFAMU), en ligne, fait partie du programme stratégique de l'exécutif dans le cadre de l'autonomisation des femmes et de l'égalité des sexes conformément aux instruments juridiques nationaux, informations régionales et internationales sur le sujet.

Selon une note envoyée à l'ANGOP, les participants à la table ronde discuteront, entre autres questions, de l'expérience et des défis des femmes dans les organes de défense et de sécurité et de la participation des femmes aux processus de paix et de sécurité.

Le Plan d'action national (PNA) 2017/2020 et le rapport de la Résolution 1325 de l'Angola seront présentés lors de l'événement.

En 2015, l'Angola s'est engagé à mettre en œuvre les recommandations sur l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes, à renforcer la participation des femmes à la prise de décision, à mettre en œuvre des programmes liés à la justice et aux droits humains, ainsi qu'à une participation effective des femmes dans la vie militaire et des forces de paix.

L'événement, qui se déroulera sous l'égide du Ministère de l'Action sociale, de la famille et de la promotion de la femme (MASFAMU), en ligne, fait partie du programme stratégique de l'exécutif dans le cadre de l'autonomisation des femmes et de l'égalité des sexes conformément aux instruments juridiques nationaux, informations régionales et internationales sur le sujet.

Selon une note envoyée à l'ANGOP, les participants à la table ronde discuteront, entre autres questions, de l'expérience et des défis des femmes dans les organes de défense et de sécurité et de la participation des femmes aux processus de paix et de sécurité.

Le Plan d'action national (PNA) 2017/2020 et le rapport de la Résolution 1325 de l'Angola seront présentés lors de l'événement.

En 2015, l'Angola s'est engagé à mettre en œuvre les recommandations sur l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes, à renforcer la participation des femmes à la prise de décision, à mettre en œuvre des programmes liés à la justice et aux droits humains, ainsi qu'à une participation effective des femmes dans la vie militaire et des forces de paix.