Congo-Kinshasa: Union Sacrée de la Nation - Me Fabrice Pelende apporte son soutien au trio Tshisekedi-Bemba-Katumbi

Il est parmi les acteurs et cadres les plus redoutables et Président de la Jeunesse Avenir du Mouvement de Libération du Congo "MLC", Me Fabrice Pelende a émis son point de vue sur tout ce qui se passe au Pays de Félix Antoine Tshisekedi. Me Fabrice Pelende dit être convaincu que présentement, la République Démocratique du Congo évolue et va de plus en plus bien surtout avec le trio Tshisekedi, Bemba et Katumbi.

De l'affaire de l'Union Sacrée, idée lancée par le Président de la République et Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il confirme que ceux qui parlent de la trahison se trompent. « Dans cette histoire de l'Union Sacrée, vous trouvez Jean- Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Félix Antoine Tshisekedi trahir les congolais ? Ce sont ces personnalités que nous avions suivis et votés dans Lamuka », a-t-il déclaré. Ce, avant de poursuivre que si ces personnalités autour du Président arrivent à trahir la RDC cela veut dire qu'il nous faut changer de Pays.

Parlant de Lamuka, ce cadre du MLC rappelle à l'opinion publique que si le peuple congolais était allé vers cette structure, c'était juste parce qu'elle avait dans son sein les personnalités comme Jean- Pierre Bemba, Moïse Kitumbi et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. «Il ne faut pas s'éterniser sur un fait, un phénomène du genre : c'est tel qui devrait être Président de la République», déclare-t-il. Selon lui, l'Union Sacrée de la Nation a mis ensemble les congolais qui ont combattu pour l'alternance et cela est une grande solution pour la RDC. «Aujourd'hui, c'est le vrai pouvoir qu'on cherchait qui sera bientôt excercé par les membres de Lamuka, même si monsieur Fayulu ne veut pas rejoindre les autres », a précisé Me Fabrice Pelende.

« Nous devons combattre là où ça fait mal. Et présentement, le problème est au Parlement et non à la présidence. Comment expliquez-vous que les députés, élus par le peuple puissent être contre ce même peuple ? Avec des lois qui vont toujours à l'encontre des désirs de la population. Au lieu qu'ils apportent des lois qui peuvent aider le peuple, eux n'amènent que des lois qui n'ont rien avoir avec leurs électeurs », a-t-il martélé.

Aux Députés élus des dernières élections, Me Fabrice leur a demandé de travailler en faveur de leurs électeurs. Pour ce qui concerne la gestion du prochain bureau définitif de l'Assemblée Nationale et du prochain Gouvernement, Me Pelende demande d'abord au premier point, l'identification de la majorité, c'est ainsi qu'il salue le choix du Président de la République porté sur le Sénateur Modeste Bahati Lukwbo. Et pour finir, le Président de la Jeune Avenir du MLC a fait savoir que la RDC est en train de passer d'une phase à une autre. De la phase du régime Kabila à la phase du régime du peuple congolais.