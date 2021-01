Togo: Le CNO-Togo sonne la mobilisation pour la "victoire finale" des Eperviers locaux

Les Eperviers du Togo, version locale, qualifiés pour le CHAN Cameroun 2021 entrent en compétition le 18 Janvier prochain face au Maroc.

A la suite des politiques qui ont mis les dernières touches afin de permettre Abalo Dosseh et ses poulains de faire une bonne campagne en terre camerounaise, c'est au tour du CNO-Togo (Comité national olympique du Togo), à la veille de l'ouverture de la compétition de manifester son soutien plein et entier à cette sélection locale.

Par un communiqué, dont notre rédaction a reçue copie, la faitière des Sports au Togo, dit féliciter « les Eperviers locaux et l'encadrement technique de la sélection pour la qualification historique du Togo à la phase finale du CHAN qui aura lieu du 16 Janvier au 07 Février 2021 au Cameroun ».

S'il salue « la synergie des actions (entre le Gouvernement, le ministère des Sports, des Loisirs et la Fédération togolaise de football et tout le mouvement sportif national, ndlr) ayant abouti à cette performance », Akpaki Deladem et ses pairs disent faire « siennes les quatre valeurs essentielles recommandées par le Chef de l'Etat et son Gouvernement aux Eperviers locaux lors de la cérémonie de remise officielle du drapeau national, notamment le Travail, la Foi, la Détermination et la Discipline » et rassurer « la sélection nationale locale de son soutien ».

Enfin, invitent-ils « le public sportif à soutenir nos ambassadeurs jusqu'à la victoire finale ».

Logés dans le groupe C, Gnama Akaté et ses coéquipiers auront pour adversaires lors de la phase de poules de la compétition, le Maroc (18 Janvier), l'Ouganda (22 Janvier) et le Rwanda (26 Janvier).